El plan ideal para despedir el 2025 y dar la bienvenida al año 2026

Nassau Beach Club Ibiza abre de nuevo sus puertas para celebrar una Nochevieja realmente especial. El icónico club mediterráneo vuelve con una propuesta inolvidable para recibir el 2026. Porque la última noche del año es para celebrar, brindar por lo vivido, tomar las tradicionales uvas y pedir deseos. Y si algo sabemos en Ibiza es que hacerlo cerca del mar siempre es mejor: la magia del Mediterráneo convierte cada instante en un recuerdo.

La última noche del año estará acompañada de buena música, cócteles exclusivos y buen ambiente.

Con esa inspiración, el equipo gastronómico de Nassau Beach Club ha creado un menú excepcionalmente cuidado, que combina creatividad, tradición y productos de primera calidad que incluye: copa de bienvenida, aperitivos, entrantes y dos platos principales a elegir como centolla rellena de su carne estofada, terminada con espuma de queso o turnedó Rossini, solomillo envuelto en panceta, brioche, foie y trufa con patata Delfina.

Para la opción vegetariana incluye copa de bienvenida, cuatro aperitivos seleccionados especialmente para los paladares más exigentes, entrantes y dos principales a elegir: arroz venere con tofu, velouté de zanahorias, pistachos y nueces de Brasil o canelón trufado de setas y proteínas vegetales, con espuma de bechamel de queso.

Para los más pequeños, también hay un menú especial que cuenta con aperitivo, entrantes y rulo de muslo de pollo crujiente con patatas fritas de principal.

Todos con unos postres caseros de altísima calidad.

La noche estará acompañada de buena música, cócteles exclusivos y un ambiente pensado para que los asistentes se sientan especiales. Desde la cena hasta el brindis de medianoche, cada detalle está cuidado para crear recuerdos inolvidables.