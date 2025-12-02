Lo mejor de la cocina italiana en pleno centro de Ibiza
Macao Café es uno de esos restaurantes que todo el mundo en Santa Gertrudis conoce. Lleva años formando parte del día a día del pueblo y lo ha hecho con una propuesta que no cambia de rumbo: cocina italiana sencilla, bien hecha y basada en productos frescos. Su carta gira en torno a las pizzas artesanas, elaboradas con masa fina y cocinadas al momento, una de las razones por las que el local mantiene una clientela fiel. Entre las más populares destaca la pizza de burrata.
Las ensaladas completan la oferta con combinaciones frescas y directas, y las especialidades italianas aportan ese toque tradicional que define al restaurante. La parmigiana o las frittatas son algunas de las recetas que han acompañado al local desde hace años y que siguen teniendo un espacio protagonista en su cocina.
Macao Café sigue siendo una apuesta segura para disfrutar de una buena mesa en el centro de Santa Gertrudis.
