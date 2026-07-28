Sonrojo Under The Moon ilumina Ibiza con gastronomía y música en vivo

La luna llena tiene este miércoles 29 de julio un escenario privilegiado en la costa de Ibiza. Sonrojo Beach & Chiringuito, situado en Cala Llonga, invita a residentes y visitantes a participar en Sonrojo Under The Moon, una velada concebida para disfrutar de la gastronomía, la música en vivo y el ambiente mediterráneo en un entorno abierto frente al mar.

La experiencia comenzará a partir de las 20 horas y transformará durante una noche la atmósfera habitual del restaurante. La propuesta busca ir más allá de una cena tradicional y ofrecer a los asistentes una celebración inspirada en los ritmos de la naturaleza y en el carácter relajado de los veranos ibicencos.

Bajo el concepto Under The Moon, Sonrojo Awakens, el establecimiento plantea una noche en la que cada elemento contribuirá a crear un ambiente especial. La gastronomía mediterránea, la iluminación con velas y antorchas, la música interpretada en directo y distintos rituales simbólicos se integrarán en la experiencia.

Sonrojo Under The Moon se presenta así como una alternativa para quienes desean descubrir otra forma de vivir las noches de verano en Ibiza. Frente a las propuestas centradas exclusivamente en la fiesta, la cita de Cala Llonga apuesta por una celebración más pausada, en contacto con el entorno y con el Mediterráneo como telón de fondo.

Una noche para dejar atrás las prisas

Los asistentes serán recibidos con un cóctel de bienvenida y participarán en un pequeño ritual simbólico. El objetivo de esta primera parte de la velada será invitarles a desconectar del ritmo acelerado del día y entrar progresivamente en la atmósfera preparada para la ocasión.

Este gesto servirá como punto de partida para una noche marcada por la conexión con el espacio, el momento presente y la compañía. La propuesta no pretende imponer un recorrido rígido, sino crear las condiciones necesarias para que cada persona pueda disfrutar del evento a su manera.

La decoración también tendrá un papel protagonista. La luz de las velas y las antorchas acompañará la caída de la noche, mientras una ambientación creada especialmente para Sonrojo Under The Moon ayudará a transformar el Beach & Chiringuito de Cala Llonga.

La proximidad del mar será otro de los elementos centrales de la experiencia. La velada permitirá contemplar el paisaje nocturno de Cala Llonga mientras la luz de la luna llena se integra en la escenografía natural del evento. De esta manera, el restaurante aprovechará su ubicación para ofrecer una celebración vinculada directamente con el entorno de Ibiza.

A lo largo de la noche también se irán descubriendo diferentes sorpresas. Sonrojo ha optado por no revelar todos los detalles con antelación para mantener parte de la experiencia abierta a la curiosidad de los asistentes.

La organización invita además a seguir un código de vestimenta de color blanco. La elección pretende contribuir a una imagen armónica y reforzar la atmósfera visual de la noche. El blanco, estrechamente relacionado con la estética del verano ibicenco, se sumará a la iluminación de las velas, las antorchas y la luna para crear una escena especialmente cuidada.

Música en vivo junto al Mediterráneo

La banda sonora de Sonrojo Under The Moon correrá a cargo de DUO, formación integrada por Matteo Crocetti y Gabriel De Miranda. Ambos músicos son habituales de la escena ibicenca y llevan más de una década compartiendo escenarios.

Su repertorio reúne influencias del blues, el soul, el funk, el pop y el jazz. Esta variedad de estilos permitirá acompañar los diferentes momentos de la cena con una actuación cálida y elegante, pensada para integrarse en el ambiente sin perder protagonismo musical.

DUO, formación integrada por Matteo Crocetti y Gabriel De Miranda. / Sonrojo

La presencia de DUO reforzará uno de los principales atractivos de la velada. La música en vivo se combinará con el sonido del mar y con la iluminación preparada para la ocasión para crear un paisaje sensorial en el que la gastronomía y el entorno tendrán el mismo peso.

En el apartado culinario, el restaurante mantendrá su carta habitual de sabores mediterráneos. Los comensales podrán elegir sus propuestas favoritas y disfrutar de la cocina de Sonrojo sin necesidad de adaptarse a un menú cerrado creado exclusivamente para el evento.

Esta decisión permitirá que tanto los clientes habituales como quienes visiten el establecimiento por primera vez puedan acercarse a su oferta gastronómica con libertad. La carta será, por tanto, uno de los pilares de la noche, aunque presentada dentro de un contexto diferente al de una cena convencional.