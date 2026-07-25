Gazpacho de cerezas, curry de garbanzos, alitas de pollo a la barbacoa, steak tartar, flaó, arròs de matances, ensaladilla rosa (sí, rosa, no es un error de tipografía), orelletes, guisat d’ous, mejillones marinera, maxibón de greixonera, pastel de pescado, albóndigas, magdalenas de mandarina, bullit de peix, rossejat de fideos, las galletas del navegante… hasta alguna preparación viral. Mucha receta tradicional de las Pitiusas, pero también algunas que beben del recetario familiar de esta redactora, parte de cuyas raíces, a pesar de ser profundamente ibicenca y mediterránea, se hunden en la tierra de Granada. Así que el arròs marinera y el cafè caleta conviven con absolua naturalidad con las migas, los papajotes, la torrija y el potaje de Cuaresma.

El salmorejo inauguró la sección a finales de verano de 2022. / M.T.

El listado del principio son sólo algunas de las cien primeras recetas que han aparecido en ‘Gastronomía de guerra’, la sección de cocina del Dominical de Diario de Ibiza. Número redondo que se alcanzó hace apenas unas semanas.

Del salmorejo al ‘bullit’, ‘Gastronomía de guerra’ supera las cien recetas / Marta Torres

La página más sabrosa de Diario de Ibiza nació a finales de verano de 2022, en un momento en el que los precios no dejaban de subir y la lista de la compra, igual que la luz, la gasolina, la vivienda y tantos otros gastos se disparaban, complicando la economía doméstica. En aquel momento, a esta redactora (tan aficionada al periodismo como a la gastronomía) se le ocurrió crear una sección en la que proponer recetas sencillas y económicas. Las que ella misma preparaba en casa. Una filosofía que se ha mantenido durante estos casi cuatro años. Con alguna excepción. Aunque la intención siemper es que sean lo más económicas posible, hay ocasiones especiales. Como platos en fechas señaladas o platos del recetario tradicional de Ibiza y Formentera para días de fiesta que no sólo hay que preparar con amor sino con ingredientes de calidad. En cada edición, junto a los ingredientes aparece el precio. Es lo que ha costado, sea donde sea que se haya comprado. Desde el primer momento, siempre que se puede, los productos se compran en mercados y cooperativas de la isla, pero, como en todas las casas, a veces la organización familiar obliga a tirar de grandes supermercados.

Recetas más que comprobadas

Todas las recetas que aparecen en ‘Gastronomía de guerra’ están más que comprobadas. Las prepara esta redactora en su casa y en ocasiones, sobre todo cuando son recetas que se han viralizado en internet, ha tenido que prepararla hasta en tres ocasiones para que salieran perfectas. Y es que en internet algunos mienten mucho. Y no sólo en las app de ligoteo. También en los perfiles de cocinillas. Todo lo que aparece en estas páginas está comprobado, en preparación y en sabor. Si algo no está bueno, no se publica. Si una receta, después de varios intentos no sale, tampoco.

El paso a paso y los ingredientes por escrito que se detallan en las páginas de ‘Gastronomía de guerra’ se complementa los domingos a primera hora de la mañana con un vídeo en el que se muestra la preparación de la receta en menos de un minuto. Más sencillo imposible.

Del salmorejo al ‘bullit’, ‘Gastronomía de guerra’ supera las cien recetas / Marta Torres

En los últimos tiempos la sección ha aumentado su compromiso con el producto local y el recetario tradicional. Una apuesta por la sostenibilidad y los productores de la isla que se irá plasmando en propuestas en los próximos meses. Atún rojo, sandía, higos, cerdo, pescado de aquí muy económico y que en las pescaderías ya sólo piden las abuelas… Eso sí, seguiremos recorriendo el mundo de vez en cuando con platos de otros países, y también con invenciones propias, algunas de ellas que ya se están cocinando (mentalmente) como el verano pasado se fraguó una de las recetas más ricas, pero que más guerrita dieron para ajustarla: el maxibón de greixonera. Este año no será un postre, pero la base es uno de los postres más amados del recetario tradicional.

Dentro de esta apuesta por lo propio, las raíces, aquello que surge de la tierra y los fogones de la isla, en los últimos meses algunas mujeres han abierto sus recetarios para compartir sus recetas. Loreto Mayol, de Es Retorn, enseñó cómo se preparan las orelletes «de verdad, con forma de orejita», mientras que Lina Ferrer, antigua cocinera de Ca na Pepeta, enseñó paso a paso cómo prepara su delicioso arròs de matances.

De momento, ‘Gastronomía de guerra’ ya ha superado las cien recetas. Y la intención es seguir sumando. ¿Os animáis a cocinar con nosotros? Bon profit!