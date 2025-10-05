Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gastronomía de guerra

Gastronomía de guerra | Maxibon de ‘greixonera’ con ensaimada caramelizada

El popular helado, con uno de los sabores más tradicionales de la gastronomía de Ibiza

El Maxibon de ‘greixonera’ con ensaimada caramelizada. / M. T.

Marta Torres Molina

Ibiza

Lo prometido es deuda. Cuando este verano preparamos los bombones helados de cacahuete ya os dije que estaba dándole vueltas a una idea de helado. Aquí está. Ha costado un poco ajustar todo, pero si os gustan los helados y os gusta la greixonera vais a alucinar. No puede estar más bueno. La idea surgió en el supermercado, al ver todos los sabores de este popular helado que había en la nevera. Me vino un fogonazo y pensé… ¿Y si…? Y como soy hipercuriosa e intento no dejarme ningún «y si…» en el tintero, me puse manos al helado. Podéis usar las galletas que queráis y el chocolate que más os guste. También le podéis agregar frutos secos o combinar la ensaimada caramelizada, que le da un punto crujiente muy rico, con piel de limón caramelizada.

INGREDIENTES (Para 6 helados)

-3 ensaimadas de paquete (0,73€)

-1 y ½ vaso de leche (0,33€)

-1 rama de canela (0,40€)

-Canela en polvo (0,15€)

-Piel de un limón (0,65€)

-500 mililitros de nata

para montar (3,39€)

-12 galletas cuadradas (0,30€)

-250 gramos de chocolate

al gusto (1,99€)

-15 cucharadas de azúcar (0,55€)

Precio total: 8,49 €

1,42 € por persona

Preparación

—Empezamos la receta el día antes para asegurarnos de que la infusión esté bien fría: en un cazo, poner la leche, la rama de canela, la piel del limón y cuatro cucharadas colmadas de azúcar. Calentar hasta que esté a punto de hervir, retirar, dejar atemperar y guardar en la nevera.

—La ensaimada caramelizada se puede hacer el día antes o el mismo día. Cortar una ensaimada muy pequeña y estirar sobre un papel de horno. Preparar un caramelo con nueve cucharadas de azúcar y, cuando esté dorado, cubrir con él la ensaimada. Dejar enfriar y triturar o romper con una maza.

Retirar la canela y el limón de la leche infusionada y disolver en ella dos ensaimadas. Agregar una cucharadita de canela en polvo.

—Montar la nata (tiene que estar muy fría) con dos cucharadas de azúcar. Incorporarle poco a poco y con movimientos envolventes la mezcla de leche y ensaimada. Poner en un recipiente cuadrado con papel de horno y meter en el congelador unas 24 horas.

El maxibon de 'greixonera', ya preparado / M. T.

Derretir el chocolate al baño maría y agregarle el polvo o los trocitos de ensaimada caramelizada.

—Sacar el helado del congelador, poner galletas en mitad de la pieza, cortar siguiendo la guía de las galletas, darle la vuelta y poner galleta en el otro lado.

Cubrir la parte sin galleta con la mezcla de chocolate y volver a meter en el congelador unos minutos y listo para comerlos cuando se quiera.

El toque ‘gourmet’

Agregarle medio chupito de hierbas ibicencas a la infusión de leche.

