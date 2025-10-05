Gastronomía de guerra
Gastronomía de guerra | Maxibon de ‘greixonera’ con ensaimada caramelizada
El popular helado, con uno de los sabores más tradicionales de la gastronomía de Ibiza
Lo prometido es deuda. Cuando este verano preparamos los bombones helados de cacahuete ya os dije que estaba dándole vueltas a una idea de helado. Aquí está. Ha costado un poco ajustar todo, pero si os gustan los helados y os gusta la greixonera vais a alucinar. No puede estar más bueno. La idea surgió en el supermercado, al ver todos los sabores de este popular helado que había en la nevera. Me vino un fogonazo y pensé… ¿Y si…? Y como soy hipercuriosa e intento no dejarme ningún «y si…» en el tintero, me puse manos al helado. Podéis usar las galletas que queráis y el chocolate que más os guste. También le podéis agregar frutos secos o combinar la ensaimada caramelizada, que le da un punto crujiente muy rico, con piel de limón caramelizada.
INGREDIENTES (Para 6 helados)
-3 ensaimadas de paquete (0,73€)
-1 y ½ vaso de leche (0,33€)
-1 rama de canela (0,40€)
-Canela en polvo (0,15€)
-Piel de un limón (0,65€)
-500 mililitros de nata
para montar (3,39€)
-12 galletas cuadradas (0,30€)
-250 gramos de chocolate
al gusto (1,99€)
-15 cucharadas de azúcar (0,55€)
Precio total: 8,49 €
1,42 € por persona
Preparación
—Empezamos la receta el día antes para asegurarnos de que la infusión esté bien fría: en un cazo, poner la leche, la rama de canela, la piel del limón y cuatro cucharadas colmadas de azúcar. Calentar hasta que esté a punto de hervir, retirar, dejar atemperar y guardar en la nevera.
—La ensaimada caramelizada se puede hacer el día antes o el mismo día. Cortar una ensaimada muy pequeña y estirar sobre un papel de horno. Preparar un caramelo con nueve cucharadas de azúcar y, cuando esté dorado, cubrir con él la ensaimada. Dejar enfriar y triturar o romper con una maza.
—Retirar la canela y el limón de la leche infusionada y disolver en ella dos ensaimadas. Agregar una cucharadita de canela en polvo.
—Montar la nata (tiene que estar muy fría) con dos cucharadas de azúcar. Incorporarle poco a poco y con movimientos envolventes la mezcla de leche y ensaimada. Poner en un recipiente cuadrado con papel de horno y meter en el congelador unas 24 horas.
—Derretir el chocolate al baño maría y agregarle el polvo o los trocitos de ensaimada caramelizada.
—Sacar el helado del congelador, poner galletas en mitad de la pieza, cortar siguiendo la guía de las galletas, darle la vuelta y poner galleta en el otro lado.
—Cubrir la parte sin galleta con la mezcla de chocolate y volver a meter en el congelador unos minutos y listo para comerlos cuando se quiera.
El toque ‘gourmet’
Agregarle medio chupito de hierbas ibicencas a la infusión de leche.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así era la casa de Pepe Navarro en Ibiza antes de los destrozos del temporal
- Un hombre drogado intenta tirarse desde un cuarto piso en Ibiza
- Los vídeos más espectaculares de las inundaciones en Ibiza
- El día después de la tormenta catastrófica en Ibiza: 'No se ha salvado ningún negocio
- El Consell de Ibiza recomienda usar la carretera de Sant Josep para llegar al aeropuerto tras las lluvias
- Pepe Navarro muestra los destrozos en su casa tras las lluvias torrenciales en Ibiza
- Medio día diluviando en Ibiza
- Tormenta catastrófica en Ibiza: Comerciantes se quejan de que “la alerta llegó tarde”