Especial Gastronomía de Verano | ROTO
Si quieres vivir en Ibiza una experiencia que va más allá de la gastronomía, aquí la encontrarás
El restaurante ROTO invita a celebrar los pequeños placeres de la mesa con una cocina pensada para compartir, disfrutar y crear recuerdos con el Mediterráneo como escenario
Redacción
ROTO Ibiza se ha consolidado como uno de los destinos gastronómicos imprescindibles de Ibiza gracias a una propuesta que combina una cocina honesta, el respeto por el producto y un entorno privilegiado frente al mar. Más que un restaurante, ROTO es un espacio concebido para disfrutar sin prisas, donde la gastronomía, el paisaje y el ambiente se unen para crear una experiencia que trasciende el propio acto de comer.
Cocina mediterránea
La propuesta gastronómica de ROTO Ibiza encuentra el equilibrio entre la cocina mediterránea y una mirada contemporánea, con una carta en constante evolución que se adapta al producto de temporada sin renunciar a aquellos platos que se han convertido en imprescindibles para sus clientes. Una cocina que apuesta por la sencillez bien entendida, donde la técnica está al servicio del ingrediente y cada elaboración busca potenciar el sabor por encima de todo. «En ROTO creemos en una cocina basada en el buen producto, el sabor y pensada para disfrutar. Hay platos que forman parte de nuestra identidad, como la tempura de gambas, el tartar de atún o las carnes a la brasa, que siguen siendo los favoritos de nuestros clientes porque reflejan nuestra forma de entender la gastronomía», explica el chef José Herrera.
En una isla cuya oferta gastronómica continúa creciendo y reinventándose, ROTO Ibiza ha sabido mantener una personalidad propia, apostando por la constancia y la coherencia. «Ver cómo cada temporada recibimos a nuevos comensales y, al mismo tiempo, cómo muchos clientes regresan año tras año es nuestra mayor satisfacción. Nuestro objetivo es seguir evolucionando sin perder la esencia que nos ha definido desde el principio», añade Herrera.
Propuesta que combina gastronomía y música
Esa fidelidad a sus valores, unida a una ubicación incomparable en Marina Ibiza y a una propuesta que combina gastronomía, música y estilo de vida mediterráneo, ha convertido a ROTO en un lugar de referencia donde cada visita invita a celebrar los pequeños placeres de la mesa. Una cocina pensada para compartir, disfrutar y crear recuerdos, siempre con el Mediterráneo como escenario.
Dirección de ROTO Ibiza
Marina Ibiza. Paseo de Juan Carlos I, 20. 07800 Ibiza.
Teléfono: 34 659 49 37 86
Mail: booking@roto.club
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