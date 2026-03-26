Vivir Descalzo abre tres locales en Ibiza: Roto, Remo y Filin, para la temporada alta

Con la llegada de la Semana Santa y el arranque de la actividad previa a la temporada alta en Ibiza, el grupo de ocio y restauración Vivir Descalzo mantiene abiertos Roto y Remo —tras el parón invernal por vacaciones del personal— y abrirá Filin el próximo 1 de abril. Con estos tres espacios, el grupo consolida una propuesta centrada en gastronomía, ubicación y estilo de vida.

Según ha informado la organización, los tres establecimientos comparten una misma propuesta: apostar por el producto de proximidad, ubicaciones estratégicas y una identidad diferenciada para conectar tanto con el público local como con el visitante.

Roto, en Marina Ibiza y frente a Dalt Vila, inició su nueva temporada el 26 de febrero. El espacio combina cocina de autor, música, moda y tradición en un enclave con vistas al recinto amurallado. La cocina está dirigida por José Herrera, una de las figuras vinculadas a la identidad del local.

ROTO Ibiza está ubicado en Marina Ibiza. / ROTO Ibiza

Su propuesta parte de la base mediterránea e incorpora influencias árabes, griegas e italianas, con especial atención a la frescura del producto y a una ejecución precisa. La carta reinterpreta sabores de la tradición española desde una perspectiva contemporánea y está pensada tanto para almuerzos junto al mar como para cenas en un ambiente que gana intensidad a lo largo del día.

Roto Ibiza completa su oferta con programación social y musical durante todo el año. Según el grupo, el espacio combina gastronomía y entretenimiento en una atmósfera dinámica inspirada en "el espíritu despreocupado y festivo de unos nuevos felices años 20". Entre semana, la agenda incluye sesiones en vinilo, los miércoles ShhhIbiza, definida por la organización como una propuesta marcada por la energía femenina, y los jueves Roto Bongo, centrado en música latina y actuaciones en directo.

Los fines de semana, la programación se compone de Bunker los viernes, con sonidos techno y house y una ambientación underground; 80’s Glam los sábados, como homenaje a artistas como Queen o Michael Jackson; y Roto Roast los domingos, una cita de tardeo que combina gastronomía, música en vivo y atardecer frente a Dalt Vila.

REMO Ibiza, un bar de tapas ideal para compartir en Marina Village. / REMO Ibiza

Remo, ubicado en Marina Village, presenta la propuesta más informal del grupo. Inspirado en los bares de tapas mediterráneos, plantea una cocina pensada para compartir, con platos de base mediterránea y guiños andaluces. En su carta destacan los ingredientes frescos, producto de proximidad y recetas diseñadas para un consumo sencillo y compartido. Incluye tapas, raciones y platos de inspiración mediterránea para distintos momentos del día, desde el aperitivo hasta la comida o la cena.

Según la organización Vivir Descalzo, Remo responde a una idea de disfrute cotidiano basada en una mesa compartida, una propuesta accesible, un ambiente relajado y un espacio pensado tanto para residentes como para visitantes. El local está situado en Marina Village, en el Paseo de Juan Carlos I, un entorno que la empresa identifica como "punto de encuentro dentro de la Milla de Oro de Ibiza".

Filin abrirá la temporada el 1 de abril en Marina Ibiza. Ubicado junto a las tiendas de moda y con una estética de inspiración francesa, el establecimiento se presenta como una propuesta "para llevar" enfocada al público náutico y premium, con una oferta gastronómica ágil y cuidada adaptada al ritmo del puerto. Según la organización, está dirigido a quienes viven la isla desde el mar y sitúan el after boat entre sus principales momentos de ocio. Su oferta incluye desayunos y comidas saludables, sabrosas y sostenibles, pensadas para consumirse tanto en tierra como a bordo.

El espacio incluye además una barra de zumos, cócteles, spritz y champagne, así como música en vivo. También ofrece servicio de boat-delivery para armadores, tripulaciones, invitados y visitantes que buscan "un servicio inmediato".