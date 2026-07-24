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Especial Gastronomía de Verano | Bless Ibiza Cala Nova

Una nueva forma de saborear Ibiza: así es la propuesta gastronómica de BLESS Ibiza Cala Nova

Con nuevas incorporaciones y una propuesta culinaria en constante evolución, BLESS Ibiza Cala Nova reafirma su compromiso con una gastronomía de primer nivel abierta tanto a huéspedes como al público local

La gastronomía japonesa llega directa a BLESS Ibiza Cala Nova en Tora.

La gastronomía japonesa llega directa a BLESS Ibiza Cala Nova en Tora.

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Diana Blesa

Diana Blesa

BLESS Ibiza Cala Nova es uno de esos hoteles donde la gastronomía tiene tanto peso como el alojamiento. Situado frente a Cala Nova, con unas vistas impresionantes, el establecimiento ha convertido su oferta culinaria en uno de sus grandes atractivos, con varios espacios pensados para diferentes momentos del día abiertos tanto a huéspedes como a cualquier persona que quiera disfrutar de una comida, una cena o un cóctel sin necesidad de alojarse en el hotel.

Desayunos sin prisas en el hotel.

Desayunos sin prisas en el hotel. / BLESS Ibiza The Site

En BLESS Ibiza Cala Nova se puede disfrutar de un desayuno sin prisas, una comida junto al mar, una copa al atardecer o una cena de lo más especial. Todo ello bajo una misma filosofía que combina cocina mediterránea con influencias internacionales y una cuidada puesta en escena.

La Calita, Tora y Lumbre: las apuestas de la temporada

Esta temporada, la propuesta culinaria del hotel pone el foco en tres espacios con personalidad propia: La Calita, Tora y Lumbre. Tres conceptos diferentes, pero complementarios, que refuerzan el carácter de BLESS Ibiza Cala Nova como destino gastronómico abierto a todos y pensado para acompañar en los distintos momentos del día.

La Calita, una de las novedades de esta temporada, ofrece un ambiente relajado frente al mar con una carta de inspiración mediterránea en la que destacan los arroces, las especialidades del día y recetas reinterpretadas acompañadas por una selección de cócteles. Es el lugar perfecto para alargar una comida junto al mar y disfrutar del ritmo pausado de Cala Nova.

BLESS Ibiza Cala Nova, un destino gastronómico en sí mismo abierto tanto a sus huéspedes como a cualquier persona que quiere disfrutar de la experiencia. | FOTOS: BLESS IBIZA CALA NOVA

La gastronomía japonesa llega directa a BLESSIbiza Cala Nova en Tora. / Bless Ibiza Cala Nova

Tora, por su parte, es el nuevo restaurante japonés que ha aterrizado en BLESS Ibiza Cala Nova como un exclusivo pop up procedente de Madrid. La cocina japonesa elegante y precisa es la gran protagonista, con recetas tradicionales niponas elaboradas con ingredientes esenciales de la gastronomía española. Una opción ideal para quienes buscan una experiencia diferente en la isla, cuidando tanto la técnica como el producto y el detalle en cada elaboración.

La propuesta continúa en Lumbre, un restaurante que rinde homenaje a la cocina mediterránea a través de la brasa y el producto de proximidad. Carnes, pescados y verduras pasan por el horno de brasas para potenciar sabores auténticos en un ambiente elegante y acogedor.

Un rooftop con piscina infinita y vistas al mar en BLESS Ibiza Cala Nova

En la parte más alta del hotel se encuentra EPIC Infinity Lounge, uno de los rincones más atractivos de BLESS Ibiza Cala Nova. Su rooftop, con piscina infinita y vistas al mar y la costa, cambia de personalidad según avanza el día: a mediodía apuesta por una cocina fresca y ligera, mientras que por la noche evoluciona hacia una propuesta de inspiración asiática con platos pensados para compartir y acompañar con coctelería de autor.

La experiencia se completa con LLUM Premium Club, donde gastronomía, cócteles, camas balinesas, música y vistas al mar crean un ambiente pensado para disfrutar del verano ibicenco con calma.

Más información y reservas:

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Web: www.blesscollectionhotels.com

Ubicación de BLESS Ibiza Cala Nova en Google Maps.

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