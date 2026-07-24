Más de diez años de Bedrinks impulsando la alta gastronomía y el sector hostelero de Ibiza y Formentera

Hay muchas historias detrás de una buena copa de vino o de un destilado servido en el momento adecuado. En Ibiza, desde hace más de una década, buena parte de esas historias tienen un denominador común que se llama Bedrinks. La empresa, que ha cumplido diez años en Ibiza y Formentera, se ha consolidado como uno de los principales distribuidores para el sector de la restauración y la hostelería. Para celebrar esta década Bedrinks, además de brindar con sus amigos y clientes, mira al futuro y acaba de inaugurar nuevas instalaciones en Formentera en Sant Ferran que refuerzan su presencia y capacidad de servicio en la isla, ha abierto una nueva sala de catas en el puerto de Ibiza y suma bodegas y marcas de bebidas a su catálogo. Bedrinks recuerda que la mesa pitiusa, esa que cada temporada compite con las grandes capitales gastronómicas del mundo, se construye también copa a copa.

Referencias de bebidas de calidad

Las nuevas instalaciones de Bedrinks en Sant Ferran, Formentera, refuerzan su presencia y capacidad de servicio en la isla.

Durante estos diez años, Bedrinks ha crecido al mismo ritmo que la gastronomía de las islas. Su filosofía ha sido seleccionar referencias de calidad, conocer las necesidades de cada cliente y ofrecer un servicio basado en la cercanía y la confianza. Porque detrás de cada botella que llega a un restaurante, un hotel o un establecimiento especializado hay un equipo que trabaja para que todo funcione con precisión. El equipo humano es uno de los grandes valores de la empresa. Comerciales que visitan a sus clientes, especialistas que asesoran sobre nuevas referencias, profesionales de almacén que garantizan una logística ágil incluso en los momentos de mayor actividad y expertos en vino y destilados que ayudan a construir cartas adaptadas a cada proyecto.

Bedrinks celebra sus diez años con una nueva sala de catas ubicada en su tienda del puerto de ibiza.

Otro de los pilares de la compañía es un catálogo cuidadosamente seleccionado, pensado para responder tanto a las necesidades de la alta gastronomía como a las de bares, hoteles y comercios especializados. La oferta reúne algunas de las bodegas y maisons más prestigiosas del panorama internacional junto a pequeños productores que destacan por la personalidad y calidad de sus elaboraciones. Esa combinación permite ofrecer referencias exclusivas y propuestas capaces de adaptarse a perfiles muy diferentes.

Champagne de grandes marcas

Bedrinks ha construido un completo catálogo en la categoría de champagne que cuenta en exclusiva todas las grandes marcas del grupo Moët Hennessy -Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Dom Pérignon, Krug y Armand de Brignac-, junto a Louis Roederer y su admirado Cristal o pequeños productores como Paul Bara, Crété Chamberlin, Lamiable, Collard Picard entre otros. Una profundidad poco frecuente en las islas, que explica que buena parte de las cartas de los grandes hoteles y restaurantes pitiusos confíen en su catálogo de espumosos.

La tienda y sala de catas de Bedrinks en Ibiza está situada junto a la estación marítima de los barcos que van a Formentera. / Bedrinks

En vinos tranquilos, las grandes bodegas españolas, Vega Sicilia, Artadi, Carmelo Rodero, Viña Sastre, Abadía Retuerta, Terroir al Límit, entre muchas otras, conviven con vinos franceses firmados por Louis Latour, Domaine de Montille, Jean-Pierre Moueix o M. Chapoutier y una amplia variedad de Borgoña; italianos como Gaja, Pio Cesare, Elio Altare o Livio Felluga; el Nuevo Mundo de Cloudy Bay, Amisfield, Argento, Torbreck o Kumeu; y los grandes rosados de Provence, Whispering Angel y todos los vinos de Château d’Esclans, Château Minuty, Domaines Ott, Château d’Estoublon, Eau de Provence o Galoupet, todos en exclusiva para las islas.

Catálogo de whiskies, ginebras, wodkas o destilados mexicanos

La categoría de los destilados es muy amplia en el catálogo con whiskies escoceses, japoneses, bourbons, una nutrida sección de ginebras con tendencias actuales como Gin Condesa de México, vodkas premium como Belvedere y Grey Goose, rones de diferentes partes del mundo como Angostura, Santiago de Cuba, Clément o Brugal; y una zona donde Bedrinks tiene firma propia: el universo del agave, probablemente la oferta de destilados mexicanos más completa en Ibiza y Formentera, con marcas tan reconocidas como Patrón, Volcán, Clase Azul, Don Fulano, Siete Leguas, G4, Ocho, Convite, Calenda, Bozal, Derrumbes y raicillas La Venenosa.

Ubicación de Bedrinks - Wine & Spirits shop en Ibiza.

Bedrinks continúa en la línea que inspiró sus comienzos, centrada en ofrecer una selección de productos de máxima calidad respaldada por un equipo humano comprometido con la excelencia.

Dirección Bedrinks en Ibiza:

Avinguda de Santa Eulària des Riu, 21, 07800 Eivissa, Illes Balears

Dirección Bedrinks en Formentera:

Sant Ferran