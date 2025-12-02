Bedrinks cumple una década: la historia de la distribuidora que revoluciona la hostelería en Ibiza y Formentera

Hablar de Bedrinks es hablar de una década transformando el sector de los vinos y destilados en Ibiza y Formentera. No solo como distribuidor, sino como dinamizador del panorama gastronómico local, prescriptor de tendencias y anfitrión de encuentros donde el vino, el destilado y la cultura de bar se convierten en experiencia.

Este recorrido de diez años ha sido mucho más que una historia empresarial: ha sido un viaje de evolución constante, impulsado por una visión clara y una actitud inquieta. Y, si algo ha marcado el camino, ha sido la capacidad de Bedrinks para adaptarse a un sector tan cambiante como el de la hostelería en las Pitiusas.

Del origen a la revolución

Aunque el nombre Bedrinks es relativamente joven, sus raíces se hunden en la historia local. La empresa comenzó su andadura como Zumos Naturales, allá por los años 60, dedicada a la fabricación de zumos en la isla. En 2015, esa visión se transformó en una nueva forma de entender la distribución de bebidas: con profesionalidad, innovación y una atención personalizada al canal Horeca. Hoy, Bedrinks cuenta con más de 3.500 referencias entre vinos, espumosos y destilados.

La primera edición de BEday se celebró en 2018 y, desde entonces, ha ido creciendo hasta convertirse en el evento de referencia del sector. | BEDRINKS

La selección que define a Bedrinks

Bedrinks ha construido un catálogo excepcional, fruto de una cuidada selección de bodegas, casas de champagne y destilerías de prestigio nacional e internacional. Trabaja de forma oficial o en exclusiva con marcas líderes que aportan identidad, calidad y reconocimiento a su portfolio.

En el universo de los destilados y champagne, destacan grupos de referencia como Moët Hennessy —Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Krug y Dom Pérignon—, junto a Clase Azul, de Amer Global Brands, y destacadas firmas distribuidas oficialmente como Bacardí, Beam Suntory o Diageo, entre otras.

En el apartado vinícola, Bedrinks reúne una amplia selección de bodegas nacionales de diferentes denominaciones de origen, entre ellas el extenso catálogo de Primeras Marcas con Artadi, Louis Roeder, Juvé & Camps, Javier Sanz Viticultor, Pago de Arínzano, Llopart, Carmelo Rodero, Rioja Alta, Francisco Barona o Abadía Retuerta.

En cuanto a vinos internacionales, el catálogo incluye referencias de regiones icónicas como Chablis, Borgoña, Burdeos y Alsacia en Francia; la Mosela alemana; así como zonas clave de Italia como Toscana, Véneto y Piamonte. Las últimas incorporaciones han ampliado el área del Viejo Mundo con bodegas reconocidas como Gianfranco Fino, Di Meo o Roccolo Grassi. En cuanto al Nuevo Mundo, Bedrinks propone vinos procedentes de Australia, Nueva Zelanda, Chile, Estados Unidos, México, Sudáfrica y Uruguay.

Finalmente, uno de los grandes sellos de identidad de Bedrinks es su amplia oferta de espirituosos mexicanos, uno de los catálogos más completos de las Pitiusas. Incluye tequila, mezcal, sotol y raicilla, entre otros, con marcas como Contraluz, Nocheluna, Koch o Siete Leguas, consolidando su liderazgo en esta categoría en plena expansión.

La tienda física de Bedrinks se encuentra en la avenida Santa Eulària. / Bedrinks

BEday: el evento que conecta al sector

Entre los hitos más destacados del recorrido de Bedrinks se encuentra BEday, un encuentro profesional que ha ido evolucionando desde su primera edición en 2018, cuando reunió a decenas de marcas y profesionales en un formato único para la isla.

Su segunda edición en 2019 confirmó el interés del sector y amplió tanto la participación como la oferta de producto, convirtiéndose en una cita imprescindible para el canal Horeca de Ibiza y Formentera.

En 2023, BEday dio un salto cualitativo con su edición más ambiciosa, que reunió a más de un millar de profesionales y más de un centenar de bodegas, consolidándose como el gran evento del sector en vinos y destilados en las Pitiusas.

La evolución del proyecto dio lugar en 2025 a BEday Wines Edition, una versión temática centrada exclusivamente en el vino, que reunió a más de un centenar de bodegas y permitió a los asistentes descubrir de primera mano las tendencias del mercado.

A lo largo de estas ediciones, BEday se ha mantenido fiel a su esencia: conectar, inspirar y elevar la cultura del vino mediante catas, formación, networking y contacto directo con productores y marcas.

El equipo de Bedrinks en un evento de la compañía. / Bedrinks

Cercanía y servicio en Formentera

En 2020, Bedrinks abrió un almacén propio en Formentera para mejorar el servicio en la isla. Esta infraestructura permite entregas más rápidas y una operativa más eficiente, adaptada al ritmo y las necesidades del canal Horeca local.

Siempre cerca, también online

En 2020, Bedrinks lanzó su tienda online bedrinks.com, abriendo una nueva vía de conexión con el cliente particular. Desde entonces, ha facilitado el acceso a una parte de su catálogo a consumidores particulares, permitiendo comprar directamente una cuidada selección de vinos y destilados para disfrutar también en casa.

La tienda física: un nuevo escaparate

En 2023, Bedrinks materializó otro hito: la apertura de su primera tienda física, situada frente a la estación marítima de Formentera, en la Avenida Santa Eulària. Un espacio moderno y cuidado, pensado para acercar su universo al consumidor final.

En esta tienda se pueden encontrar más de 1.000 referencias del catálogo, participar en catas y formaciones, recibir asesoramiento personalizado o simplemente llevarse a casa una botella lista para disfrutar gracias al servicio ‘ready to go’ y la entrega a domicilio.

Espíritu mexicano, alma local

Otro de los grandes eventos recientes ha sido la organización de Espíritus del Agave, un evento creado por Bedrinks en colaboración con Grupo Entre Compas, con el objetivo de celebrar y dar a conocer la riqueza de los destilados mexicanos en Ibiza y Formentera.

La primera edición, celebrada en abril de 2024, reunió a profesionales del sector HORECA de las islas en una jornada dedicada exclusivamente al mundo del agave. La propuesta incluía catas guiadas, charlas especializadas y un recorrido por más de 100 referencias de tequilas, mezcales, sotoles y otras expresiones artesanales, de la mano de importadores y distribuidores clave del sector.

Un aliado gastronómico

Bedrinks ha acompañado de cerca la revolución gastronómica que han vivido Ibiza y Formentera en los últimos años. Muchos de los restaurantes de referencia de las islas confían en su equipo para diseñar cartas líquidas que estén a la altura de su cocina.

Desde los rosados de estilo provenzal que brillan cada verano, hasta el auge del champagne en sala, pasando por la consolidación de la coctelería como parte de la experiencia gastronómica: Bedrinks ha sabido identificar, introducir y posicionar cada tendencia.

Además, la empresa impulsa activaciones especiales en locales de referencia, con presentaciones de producto y cócteles diseñados para destacar nuevas propuestas del catálogo. Estas acciones permiten trasladar la experiencia de marca directamente al cliente y ofrecer un valor añadido tanto al hostelero como al consumidor.

Presente y futuro con sabor

Diez años después del inicio de esta aventura, Bedrinks no solo celebra su historia. Celebra el presente y lo que está por venir. Nuevas marcas, nuevas ediciones de BEday, más formación, más conexión con el consumidor final y una pasión intacta por descubrir lo que hay detrás de cada etiqueta.

Porque en Bedrinks, esto no va solo de vender botellas. Va de compartir historias. De generar experiencias. Y de brindar, siempre, por lo que aún está por venir.