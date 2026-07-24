Si buscas un sitio ideal para disfrutar de la gastronomía, la playa y la música sin mirar el reloj, aquí lo encontrarás

Beachouse Ibiza propone una forma pausada y hedonista de disfrutar del Mediterráneo. Situado en Platja d’en Bossa, este oasis de lujo tranquilo y espíritu bohemio combina playa, gastronomía, bienestar, música y actividades para todas las edades. Más que un beach club convencional, es un destino pensado para llegar por la mañana, permanecer durante todo el día y descubrir cómo cambia el ambiente a medida que avanzan las horas.

Beachouse es un destino pensado para llegar por la mañana y permanecer durante todo el día.

La gastronomía es uno de los pilares en los que se asienta la experiencia en Beachouse. Desde las anchoas del Cantábrico hasta platos mediterráneos concebidos para compartir, cada elaboración invita a bajar el ritmo, conectar con la compañía y saborear el momento. La carta se inspira en el mar, la naturaleza y el carácter de Ibiza, con una cocina basada en el producto, la sencillez y el sabor.

La gastronomía es uno de los pilares en los que se asienta la experiencia de este lugar que invita a disfrutar de la isla.

Carta variada de la mañana a la noche

Entre sus propuestas, en la variada carta, destacan el pulpo a la brasa, el marisco mediterráneo, las ostras frescas y el cangrejo real a la brasa acompañado de salsas de mantequilla y yuzu. También se puede optar por una refrescante ensalada de tomate siciliano en rama, un linguine de langosta de Formentera o unas originales ‘costillas’ de maíz con chile y lima. La oferta se completa con pescados del día, caviar, carne de Wagyu, distintos tipos de arroz, ensaladas variadas, tapas, minitortilla cremosa, gnocchi con trufa negra y en el apartado de bebidas, Beachouse destaca por una extensa selección de vinos, cavas y champanes.

La jornada ideal comienza a las 9.30 horas con una sesión de yoga frente al mar y un desayuno preparado al momento. La carta incluye bowls de frutas, tostadas con salmón ahumado, jamón ibérico o mermelada, huevos orgánicos, cruasanes y tortitas, además de otras alternativas veganas y sin gluten. Después, las hamacas, la playa y los cócteles de autor permiten prolongar la experiencia hasta el almuerzo, el atardecer o la cena.

Los desayunos frente al mar son ideales para comenzar el día. / Mario Pinta

Beachouse es un lugar especialmente adecuado para compartir con amigos, en pareja o en familia. Los niños son siempre bienvenidos y disponen de platos adaptados y de un espacio propio, Little Beachouse, donde se organizan actividades de 13 a 17 horas, entre ellas yoga infantil, manualidades y pintacaras.

Mapa de la ubicación de Beachouse Ibiza.

Dirección de Beachouse:

Platja d'en Bossa

07817 Sant Jordi de ses Salines

Noches en Beachouse

Por la noche, el espacio se transforma con música, espectáculos y cenas bajo la luz de la luna. Durante el verano de 2026, BOHO se celebra los jueves, de 16 horas hasta medianoche hasta el 8 de octubre, con Camilo Franco y Nadja & Friends. Los viernes, Be.Lanuit presenta A Balearic Life Band, mientras que los sábados Kiriku ofrece sus Live Loop Sessions. Los fines de semana la programación invita a prolongar la noche tras el atardecer.

Con una experiencia que puede extenderse hasta medianoche de jueves a domingo, Beachouse confirma su vocación de refugio gastronómico junto al mar, es un lugar para comer descalzo, brindar al atardecer y dejar que el ritmo de Ibiza marque el resto del día y de la noche.