Mucho por celebrar este verano en la arena de Platja d’en Bossa

Con el avance del verano, Beachouse Ibiza continúa su temporada con un calendario de experiencias que marcan el ritmo del verano en la isla: desde relajados días de playa y largos almuerzos mediterráneos hasta cenas junto al mar bajo la luz de la luna.

Cocina que mira al mar. / Beachouse

Además de su experiencia de playa durante todo el día, las próximas semanas traerán una velada benéfica especial en apoyo a las praderas de posidonia de Ibiza, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco; dos encuentros ‘Lunar’ coincidiendo con la luna llena; y la esperada celebración ‘Solar’, que conmemorará el eclipse solar total del 12 de agosto. Esto es lo que está por venir...

Cócteles y bebidas especiales. / Beachouse

Encuentros de luna llena

La emblemática serie ‘Lunar’ de Beachouse continúa durante todo el verano con nuevos e inolvidables encuentros de luna llena. Con motivo de la Luna del Ciervo, el miércoles 29 de julio, y la Luna del Esturión, el viernes 28 de agosto, los asistentes están invitados a reunirse bajo el cielo abierto para disfrutar de una velada de cena compartida, música y conexión en el más puro espíritu balear. Cada encuentro ‘Lunar’ combina mesas compartidas, un festín mediterráneo y sesiones de dj cuidadosamente seleccionadas.

Celebración del eclipse solar

El miércoles 12 de agosto, Beachouse presenta ‘Solar’, un encuentro único en una generación para celebrar el eclipse solar total visible desde Ibiza. Con el Mediterráneo como telón de fondo, los asistentes disfrutarán de una velada de gastronomía compartida, música y comunidad. La velada incluirá un festín mediterráneo, sesiones de dj, actuaciones en directo y mucho más, creando una celebración inolvidable bajo el eclipse.

‘A Night for the Sea’

Beachouse Ibiza acogerá ‘A Night for the Sea’ el domingo 12 de julio, una velada benéfica especial organizada en colaboración con la Asociación Vellmarí para apoyar la protección de las praderas de Posidonia oceánica de Ibiza y Formentera, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco.

Celebrado a orillas de Platja d’en Bossa, el evento combinará un menú mediterráneo para compartir con narración, fotografía, música en directo y acciones de recaudación de fondos que se destinarán a proyectos para proteger la posidonia en las islas.

Al margen de los eventos, durante los meses de julio y agosto la cocina de Beachouse seguirá celebrando los sabores de Ibiza y del Mediterráneo en un ambiente único. Reservas: www.beachouseibiza.com.