Blau Sand by Ohana Ibiza: ¿Conoces el nuevo destino imprescindible del verano en Santa Eulària?

Blau Sand by Ohana Ibiza llega este verano a Santa Eulària con una idea muy clara: devolver el protagonismo al auténtico restaurante de playa. Un espacio donde el Mediterráneo vuelve a marcar el ritmo, la gastronomía se convierte en la verdadera razón de cada visita y el lujo se vive de la forma más natural posible.

Un servicio exclusivo de hamacas para disfrutar durante todo el día. / Blau Sand by Ohana Ibiza

Un paraíso en primera línea de mar en Santa Eulària

Ubicado en primera línea de mar, Blau Sand es la nueva apertura del Grupo Ohana, responsable de algunos de los restaurantes mejor valorados de Ibiza. Un refugio donde el tiempo transcurre sin prisas, invitando a disfrutar de cada momento, desde el primer café de la mañana hasta la última copa al atardecer. Porque hay lugares a los que vas para comer. Y hay lugares donde llegas para pasar un rato… y acabas quedándote todo el día.

Carnes de gran calidad. / Blau Sand by Ohana Ibiza

El placer de comer junto al mar con los pies en la arena

Con alma de chiringuito y el cuidado de un restaurante de playa contemporáneo, Blau Sand by Ohana Ibiza recupera el placer de comer junto al mar como siempre debió hacerse: con los pies en la arena, el sonido de las olas de fondo y una hospitalidad que convierte cada visita en una experiencia memorable.

Platos mediterráneos. / Blau Sand by Ohana Ibiza

Su cocina rinde homenaje al producto y a la sencillez bien entendida. Pescado fresco, arroces elaborados al momento, carnes a la brasa, sushi preparado al instante y una selección de platos mediterráneos e internacionales forman una carta versátil, pensada para compartir y disfrutar sin artificios. Una propuesta honesta donde la calidad habla por sí sola.

‘Sushi’ elaborado al momento. / Blau Sand by Ohana Ibiza

La experiencia continúa sobre la playa gracias a su exclusivo servicio de restaurante en hamacas. Un concepto diferencial que permite disfrutar de la misma cocina, el mismo cuidado y la misma excelencia directamente sobre la arena, sin renunciar a la comodidad ni al placer de vivir el Mediterráneo a otro ritmo.

Ambiente mediterráneo. / Blau Sand by Ohana Ibiza

Porque el verdadero lujo nunca ha sido el exceso. Es un producto excepcional, un servicio impecable y el privilegio de disfrutar de Ibiza como siempre debió vivirse.

Este verano, Santa Eulària suma un nuevo imprescindible. Un lugar donde el mar vuelve a ser el protagonista y cada comida se convierte en una invitación a quedarse un poco más.

Más información y reservas:

Web: www.blausandrestaurant.com