Blue Sand by Ohana Ibiza: el rincón frente al mar del que todos hablarán este verano

Este verano, Ibiza suma un nuevo lugar a la lista de imprescindibles. Un espacio donde la gastronomía, el mar y el estilo de vida mediterráneo se encuentran para crear una experiencia que invita a quedarse.

Blue Sand by Ohana Ibiza es la nueva apertura del Grupo Ohana, creador de algunos de los restaurantes mejor valorados de la isla, y aterriza en primera línea de playa de Santa Eulària con una propuesta que rompe con la idea tradicional de restaurante.

Porque hay lugares a los que vas para comer. Y hay lugares donde llegas para pasar un rato... y acabas quedándote todo el día.

Blue Sand by Ohana Ibiza ofrece una gran variedad de platos. / Ohana Ibiza

En Blue Sand el plan comienza con un café frente al mar, continúa con una mañana de playa, una comida sin prisas, una copa al sol desde una hamaca con servicio de comida y bebida, y termina con una cena acompañada por la brisa del Mediterráneo. Todo sucede en un mismo lugar, sin horarios y sin necesidad de ir a ningún otro sitio

Su propuesta gastronómica reﬂeja la esencia de Ibiza: libre, fresca y pensada para compartir. Sushi, paellas, carnes a la brasa, pescado fresco, pokes y cócteles de autor conviven en una carta versátil donde cada persona encuentra su plato favorito y todos disfrutan de la misma mesa.

Con una estética natural inspirada en la arena, la madera y la vegetación mediterránea, Blue Sand combina la esencia de un chiringuito con el cuidado de un beach club. Un espacio elegante, relajado y sin pretensiones, donde el verdadero lujo consiste en disfrutar del mar con los pies descalzos.

El nuevo Blue Sand by Ohana Ibiza está ubicado en Santa Eulària. / Ohana Ibiza

La hospitalidad, sello distintivo del Grupo Ohana, vuelve a ser uno de los grandes protagonistas. Un equipo cercano, atento y profesional que entiende que la mejor experiencia no se mide solo por lo que ocurre en la mesa, sino por cómo hace sentir a cada persona que cruza la puerta.

Porque Blue Sand no es solo un restaurante.

Es ese lugar donde empiezas el día pensando que estarás un par de horas… y acabas viendo ponerse el sol sin haber mirado el reloj.