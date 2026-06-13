Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Campo de boyasAlquiler asequibleCatalina Ramon NogueraPlanes para el fin de semana
instagramlinkedin
Who, espectáculo y cena

Teatro Pereyra fusiona artes escénicas, gastronomía y música en un único espacio

La carta gira en torno al producto del mar Mediterráneo trabajado con técnica japonesa

WHO abre de jueves a domingo a las 20.30h con el espectáculo y la cena. | | PEREYRA

WHO abre de jueves a domingo a las 20.30h con el espectáculo y la cena. | | PEREYRA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Ibiza

Teatro Pereyra abre las puertas de WHO, su nuevo concepto nocturno. La apuesta entrelaza artes escénicas, gastronomía y música bajo un mismo formato. La velada ofrece una atmósfera hipnótica construida sobre una narrativa en constante evolución. Los personajes invitan al público a integrarse en la dinámica del espectáculo. Los números de acrobacia y equilibrismo extremo destacan por su complejidad y originalidad, alternándose con actuaciones vocales y coreografías que recorren distintos registros y lenguajes escénicos.

La gastronomía gira en torno al producto del mar Mediterráneo trabajado con técnica japonesa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents