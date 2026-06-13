Who, espectáculo y cena
Contenido patrocinado - Teatro Pereyra
Teatro Pereyra fusiona artes escénicas, gastronomía y música en un único espacio
La carta gira en torno al producto del mar Mediterráneo trabajado con técnica japonesa
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Teatro Pereyra abre las puertas de WHO, su nuevo concepto nocturno. La apuesta entrelaza artes escénicas, gastronomía y música bajo un mismo formato. La velada ofrece una atmósfera hipnótica construida sobre una narrativa en constante evolución. Los personajes invitan al público a integrarse en la dinámica del espectáculo. Los números de acrobacia y equilibrismo extremo destacan por su complejidad y originalidad, alternándose con actuaciones vocales y coreografías que recorren distintos registros y lenguajes escénicos.
La gastronomía gira en torno al producto del mar Mediterráneo trabajado con técnica japonesa.
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Teatro Pereyra fusiona artes escénicas, gastronomía y música en un único espacio
Contenido patrocinado - Teatro Pereyra
Fusión de arte, moda, diseño y gastronomía
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