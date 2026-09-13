Julián Huerta, el creador de contenido con tartamudez que rompe con los prejuicios sobre su condición en redes sociales: "El mundo tiene una idea equivocada de lo que es"

"Ya me ha tocado el tartamudo". Este comentario llegó a oídos de Julián Huerta, un joven que padece de tartamudez, mientras estaba trabajando. "Tenía que echarle una mano y me faltó al respeto de esta manera. No me lo tomé nada bien", explica. Situaciones como esta, llevaron al catalán a esconder y negar su realidad durante sus 33 años de vida. Sin embargo, desde hace varios meses, expone en redes sociales su batalla por desestigmatizar esta condición que afecta al 1% de la población española.

En un mundo en el que un simple baile puede convertirte en una estrella de 'TikTok' o 'Instagram', miles de historias buscan abrirse paso entre el contenido vacío para convertirse en un ejemplo de superación. A modo de "terapia", Huerta, que está pasando unos días en Mallorca, comparte sus experiencias para inspirar a personas como él a perder el miedo a ser juzgado y conseguir aceptarse a uno mismo.

Exponerse a redes sociales

De evitar interactuar con los camareros en un bar a tener la posibilidad de dar una conferencia sobre la tartamudez en su Cataluña natal el próximo 26 de septiembre. El camino, afirma, "no ha sido fácil", no obstante, asegura que el primer paso que tomó para ser un ejemplo fue "afrontar las situaciones que provocan miedo para conseguir normalizarlas".

Huerta admite que realmente nunca ha tenido vergüenza de nada, pero sí que las miradas han llegado a retraerle. Sin embargo, al abrir sus perfiles en redes sociales y mostrar su rostro, no le envolvió un sentimiento de cobardía, sino que se deshizo de la carga que supuso para él esconder durante tanto tiempo su tartamudez para "intentar encajar".

"Poco a poco he ido ganando visibilidad y mucha gente me ha escrito para pedirme consejos. Mi objetivo también es enseñar lo que es a la gente que no padece la condición y eliminar los estigmas y las falsas creencias que se tienen. Todo el mundo tiene una idea equivocada de lo que es la tartamudez", subraya el joven.

De todas maneras, al igual que le llegan comentarios positivos a raíz de sus vídeos, también le llegan negativos. Aunque en redes sociales hayan cuestionado la realidad de su tartamudez, ya que muestra fluidez en el habla durante los vídeos, asegura que le preocupa poco 'la cara B' de internet.

"Este transtorno va más allá del nerviosismo. Muchas veces se da por traumatismos craneoencefálicos en los que se dañan los elementos coordinadores del habla. Hay muchos factores que influyen en la tartamudez. Estando en mi zona de confort o ante una cámara, tartamudeo menos, pero al estar en un ambiente en el que quedo muy expuesto ante miradas, tiendo a trabarme más", justifica Huerta.

Seguir creciendo

El 'microinfluencer' desea que su proyecto siga adelante, abriéndose paso entre las grandes personalidades de los creadores de contenido. Pero antes, quiere hacer realidad una aspiración personal: lograr ser profesor de autoescuela. Para Huerta, hablar ante un público y poder enseñar, haciendo llegar un mensaje claro, es la meta a alcanzar para poder demostrar que "el único límite eres tu mismo".