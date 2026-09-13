Nuevo mobiliario en el parque de es Pratet

A principios de este verano el Ayuntamiento de Ibiza colocó unas vallas de seguridad en el parque infantil de es Pratet... y allí siguen, puesto que todavía nadie se ha acercado al lugar a realizar las reparaciones necesarias. A juzgar por el tiempo que el vallado lleva en este sitio y sus chillones colores, casi parece parte del mobiliario.