El álbum
Nuevo mobiliario en el parque de es Pratet
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A principios de este verano el Ayuntamiento de Ibiza colocó unas vallas de seguridad en el parque infantil de es Pratet... y allí siguen, puesto que todavía nadie se ha acercado al lugar a realizar las reparaciones necesarias. A juzgar por el tiempo que el vallado lleva en este sitio y sus chillones colores, casi parece parte del mobiliario.
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