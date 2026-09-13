Migración
Solo uno de cada 100 migrantes ha culminado ya su regularización en Ibiza y Formentera
El proceso de regularización extraordinaria avanza a paso lento en las Pitiusas
El proceso extraordinario de regularización avanza lentamente en las Pitiusas. Hasta el pasado 27 de agosto, un total de 70 personas habían completado su inscripción, frente a las 6.604 solicitudes presentadas durante el procedimiento extraordinario. La cifra representa apenas el 1,06% del total, aproximadamente uno de cada cien solicitantes.
La mayor parte corresponde a Ibiza, donde hasta esa fecha se contabilizaban 65 inscritos. El ritmo ha ido aumentando con el paso de los meses: uno en junio, 23 en julio y 41 durante agosto hasta el día 27.
En Formentera, por su parte, el balance alcanza únicamente cinco personas: dos en junio, una en julio y otras dos en agosto, según los datos facilitados por el Govern
Más de 34.000 peticiones en Baleares
El proceso había cerrado el plazo de presentación con 6.604 solicitudes entre las dos islas pitiusas. De ellas, 5.236 correspondían a expedientes de arraigo, 851 a menores acompañados y otras 517 estaban vinculadas a la vía del asilo.
El volumen de peticiones situó a las Pitiusas como el segundo territorio de Baleares con más expedientes, solo por detrás de Mallorca. En el conjunto del archipiélago se presentaron 34.166 solicitudes, más del triple de las alrededor de 10.000 que inicialmente había previsto la Delegación del Gobierno.
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