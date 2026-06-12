Tanit Beach Ibiza celebra once años de magia frente al mar

Once años después de abrir sus puertas en Platja d’en Bossa, Tanit Beach Ibiza celebra una trayectoria marcada por la gastronomía, la música y una forma muy especial de disfrutar el Mediterráneo. Este domingo 14 de junio, el establecimiento conmemorará su aniversario frente al mar junto a la 25ª edición de Xplore Ibiza, una unión que reúne dos historias ligadas por la pasión por la isla y por la creación de experiencias inolvidables.

La celebración también dará comienzo a Flower Day, la propuesta dominical que regresará todos los domingos hasta el 30 de agosto. Inspirada en el espíritu libre, bohemio y colorido de Ibiza, la cita transformará Tanit Beach en un universo floral donde la decoración, la música y la energía del público recordarán la esencia hippie que convirtió la isla en un símbolo internacional.

Cada jornada estará pensada para disfrutar sin prisas, compartir momentos y dejarse llevar por un ambiente que combina elegancia, diversión y cercanía. Todo ello bajo el lema ‘We call it magic’, una declaración que resume la identidad del beach club.

La experiencia se completa con una carta mediterránea y asiática diseñada para disfrutar en compañía. Entre sus propuestas destacan el arroz de secreto ibérico, setas y pollo payés y el arroz del senyoret de pescado y marisco.

La hamburguesa de wagyu, el lomo de atún salvaje asado con miso blanco, guacamole de wasabi y verduras al wok en teriyaki, o el arroz caldoso de pulpo y mejillones amplían una oferta basada en el producto, la técnica y el sabor.

Con esta programación, Tanit Beach Ibiza reafirma su posición como uno de los espacios imprescindibles de Platja d’en Bossa. Once años después, continúa creando recuerdos frente al mar y demostrando que su magia permanece intacta en cada nueva temporada.