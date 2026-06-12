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Tanit Beach. Aniversario

Tanit Beach Ibiza celebra once años de magia frente al mar

El ‘beach club’ prepara su Flower Day con gastronomía mediterránea y asiática

Tanit Beach Ibiza celebra cada domingo su Flower Day. | NASSAU GROUP

Tanit Beach Ibiza celebra cada domingo su Flower Day. | NASSAU GROUP

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Redacción Ibiza

Once años después de abrir sus puertas en Platja d’en Bossa, Tanit Beach Ibiza celebra una trayectoria marcada por la gastronomía, la música y una forma muy especial de disfrutar el Mediterráneo. Este domingo 14 de junio, el establecimiento conmemorará su aniversario frente al mar junto a la 25ª edición de Xplore Ibiza, una unión que reúne dos historias ligadas por la pasión por la isla y por la creación de experiencias inolvidables.

La celebración también dará comienzo a Flower Day, la propuesta dominical que regresará todos los domingos hasta el 30 de agosto. Inspirada en el espíritu libre, bohemio y colorido de Ibiza, la cita transformará Tanit Beach en un universo floral donde la decoración, la música y la energía del público recordarán la esencia hippie que convirtió la isla en un símbolo internacional.

Cada jornada estará pensada para disfrutar sin prisas, compartir momentos y dejarse llevar por un ambiente que combina elegancia, diversión y cercanía. Todo ello bajo el lema ‘We call it magic’, una declaración que resume la identidad del beach club.

La experiencia se completa con una carta mediterránea y asiática diseñada para disfrutar en compañía. Entre sus propuestas destacan el arroz de secreto ibérico, setas y pollo payés y el arroz del senyoret de pescado y marisco.

La hamburguesa de wagyu, el lomo de atún salvaje asado con miso blanco, guacamole de wasabi y verduras al wok en teriyaki, o el arroz caldoso de pulpo y mejillones amplían una oferta basada en el producto, la técnica y el sabor.

Con esta programación, Tanit Beach Ibiza reafirma su posición como uno de los espacios imprescindibles de Platja d’en Bossa. Once años después, continúa creando recuerdos frente al mar y demostrando que su magia permanece intacta en cada nueva temporada.

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