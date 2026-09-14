Un curso de la Escuela de Hostelería de Ibiza quiere salvar recetas tradicionales prácticamente olvidadas

Una iniciativa "muy necesaria". Así define Antoni Manonelles, miembro del Institut d'Estudis Eivissencs (IEE), el Curso de Cocina y Cultura Gastronómica de Ibiza (Curs d'especialista en cuina eivissenca), el primero de la isla centrado específicamente en la cocina y la cultura culinaria local. A su juicio, la propuesta responde a una necesidad evidente en una sociedad que "experimenta un declive desde la década de los años 60 que ha arrastrado muchas cosas y en la que la cocina ibicenca no ha quedado al margen".

Durante la presentación del curso, organizado por el Consell de Ibiza, la Escuela de Hostelería de Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza, en colaboración con el IEE y el resto de ayuntamientos de la isla, Manonelles lamenta que "por desgracia, la cocina ibicenca es algo que no está subiendo". Además, destaca que los establecimientos que todavía recurren, en mayor o menor medida, al recetario pitiuso suelen apostar por los platos más conocidos. "Se va a sota, caballo y rey. Ponen platos como bullits de peix o sofrits y, en los postres, greixoneres, flaons y poco más", señala.

"Hay recetas de platos típicos de la isla que son auténticas maravillas y están prácticamente perdidas"

Por ello, Manonelles reivindica la necesidad de recuperar elaboraciones que han ido desapareciendo con el paso de los años. "No solo hay que impulsar los platos que son tan conocidos, también hay que recuperar aquellos que están prácticamente perdidos. Y es que, más allá del producto, está la receta y hay algunas que han caído prácticamente en el olvido y que son auténticas maravillas", sostiene durante la presentación, celebrada en la Escuela de Hostelería de Ibiza.

A su juicio, este curso supone "una buena manera no solo de mantener los platos propios conocidos, sino también de recuperar" aquellos que están en riesgo de desaparecer.

La formación está dirigida tanto a aficionados al mundo de los fogones, siempre que sean mayores de 16 años, como a propietarios y cocineros de establecimientos gastronómicos de la isla. Manonelles pone especialmente el foco en estos últimos para que "puedan incorporar a sus cartas la riqueza gastronómica de Ibiza".

Al reflexionar sobre la situación actual de la gastronomía autóctona, Manonelles incluso bromea con la posibilidad de que la cocina ibicenca pueda servir de inspiración más allá de la isla. "La cocina ibicenca no llegará hasta, por ejemplo, la japonesa o, por qué no, quizá se inspiren en algo nuestro. No harán un sofrit, pero quizá lleguen a preparar algo inspirado en ello", comenta.

Manonelles concluye que, aunque "desde el Consell de Ibiza se está haciendo un gran trabajo para la promoción de la gastronomía ibicenca", todavía "queda mucho trabajo por hacer" tanto en la búsqueda del producto como en la manera de trabajarlo.

Por su parte, la directora de la Escuela de Hostelería de Ibiza, Pepita Costa, considera que "la gastronomía ibicenca es patrimonio de todos" y confía en que "este curso sea el primero de muchos".

En la misma línea, el concejal de Comercio y Mercados de Vila, Álex Minchiotti, lamenta que "se está perdiendo la cocina tradicional de Ibiza" y celebra la puesta en marcha de iniciativas formativas de este tipo, ya que, en su opinión, constituyen "una manera de intentar popularizar la gastronomía típica no solo entre la gente de aquí", sino también entre los que vienen de fuera de la isla.

Por su parte, el director insular de Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca, Joan Marí, indica que en el curso se enseñará a "cocinar como se ha hecho toda la vida los productos de temporada" en Ibiza.

En cuanto al curso, se divide en dos partes. La primera se desarrollará entre octubre y noviembre, mientras que la segunda tendrá lugar desde el 18 de enero hasta finales de marzo. Cada bloque tendrá un precio de 100 euros, mientras que quienes opten por cursar el programa completo deberán abonar 175 euros.

La oferta académica contempla un total de 90 horas lectivas y tendrá un carácter eminentemente práctico. En ella, los alumnos elaborarán recetas de temporada y la formación se complementará con visitas a varios productores y elaboradores ibicencos.

Sobre los horarios del curso, las clases se impartirán semanalmente los lunes y martes, en sesiones de tres horas, de 16 a 19 horas. Y las visitas, de carácter voluntario, se llevarán a cabo los martes por la mañana.

Por otro lado, el curso dispone de un total de 15 plazas y los interesados podrán formalizar la inscripción a partir de este martes, 15 de septiembre, de manera presencial en la Escuela de Hostelería de Ibiza, en Sa Coma, o telemáticamente a través del correo electrónico ehib-eivissa@uib.es. En este sentido, Costa apunta, además, que "si hay más demanda que plazas, la selección seguirá el orden de las inscripciones".

Un profesorado formado por expertos en cocina ibicenca

El profesorado contará con referentes de la cocina tradicional ibicenca como Catalina Riera, del restaurante Ca n’Alfredo; Pep Torres, Racó, jefe de cocina de Port Balansat; Antònia Marí, de Ca n’Antònia; Claudio Vidal, jefe de cocina del Rebost de Can Prats; Paco Marí, del antiguo Mesón de Paco, y Catalina Ferrer, antigua cocinera del restaurante Ca na Pepeta. A ellos se suman nuevos talentos como Maria José Amengual.

Además, el curso arrancará con una introducción a la historia y la tradición gastronómica de Ibiza a cargo de Lina Sansano, jefa de servicio de Museos y Patrimonio del Consell de Ibiza; Adriana Serra, graduada en Historia y máster en Arqueología, y Fanny Tur, responsable del Archivo Histórico del Ayuntamiento de Ibiza y de la Biblioteca Municipal.