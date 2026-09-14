El Reina Sofía se convertirá en una gran pasarela iluminada por cientos de velas y cuadros en Ibiza

El parque Reina Sofía de Ibiza se convertirá el próximo 19 de septiembre en una gran pasarela al aire libre con motivo de la tercera edición de Ibiza Fashion Show, una cita que combinará moda, arte, artesanía y música en directo en un escenario iluminado por cientos de velas.

El evento, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Ibiza y del Consell de Ibiza, busca servir de ventana para diseñadores, artistas y profesionales vinculados a la isla, además de favorecer la conexión entre creadores de diferentes disciplinas. La pasarela estará instalada a ras de suelo, con la intención de acercar los diseños al público. Por ella desfilarán propuestas de moda de autor, confección artesanal, joyería, sombrerería y complementos, que convivirán también con diferentes expresiones artísticas.

Foto de grupo de participantes, diseñadores, artistas y colaboradores de Ibiza Fashion Show 2026, durante la presentación del evento. / Ibiza Fashion Show

Entre las firmas y diseñadores participantes se encuentran Ludomina, Claudia Alba, Ñandutí Ibiza, Carolina Guna Couture, Mogardo Ibiza, Stuff2Much, Beau Hats y Morelka Studio, entre otras propuestas. La joyería y los complementos tendrán también presencia a través de creaciones de Granvar, Amé Dorée y Abrazo Ibiza, que se integrarán en los diferentes estilismos de la noche.

Cuadros que también desfilarán

Una de las propuestas más singulares de esta edición estará protagonizada por la artista, escritora y modelo ibicenca Mireia Colomar Guasch. Algunos de sus cuadros abandonarán las paredes para incorporarse directamente a la pasarela, portados por modelos con estilismos inspirados en los colores y emociones de cada obra.

La propia Colomar participará como artista y modelo en una propuesta en la que también dará visibilidad a su experiencia personal con la enfermedad de Lyme, que ha convertido en una vía de expresión artística y que aborda en su libro autobiográfico 'Maldito Lyme'. La música estará a cargo de Clün, de la mano de Eivissa Daurada, con una actuación en directo integrada en la puesta en escena preparada específicamente para el parque Reina Sofía.

«Empezamos hace tres años con una idea muy pequeña: juntar talento y darle un lugar donde mostrarse», explica Marta Rojo, impulsora y organizadora de Ibiza Fashion Show. Rojo destaca la incorporación al proyecto de instituciones, empresas, diseñadores, artistas, modelos, fotógrafos y técnicos. «No importa si cada uno aporta mucho o poco; lo importante es que todos sumamos», señala.

Una barra solidaria para Addif

El evento tendrá además una vertiente solidaria gracias a la colaboración de la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif), que gestionará una barra durante la noche. Los fondos recaudados contribuirán a financiar la actividad que desarrolla la entidad en las Pitiusas en favor del deporte adaptado e inclusivo. La organización contará asimismo con un amplio equipo de peluquería, maquillaje, producción técnica, modelos, fotógrafos, videógrafos y creadores de contenido para el desarrollo de la pasarela.

Ibiza Fashion Show 2026 abrirá sus puertas a las 19.30 horas. El acceso será gratuito hasta completar aforo, aunque también existe la posibilidad de reservar un asiento por 15 euros. Estas localidades pueden adquirirse a través de Fourvenues mediante el enlace disponible en el perfil de Instagram de Ibiza Fashion Show.