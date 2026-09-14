El ‘ninja des Cubells’ llama a protestar contra la ampliación del aeropuerto: "¡Como si no tuviéramos ya suficiente gentuza!"

Con una boina, unas grandes tijeras de podar en las manos, una mascarilla con el mensaje ‘al nin Bon dia!’ y unas orejas ensangrentadas colgadas alrededor del cuello. Así aparece el ‘ninja des Cubells’ en un vídeo cómico que está circulando estos días para animar a participar en la manifestación contra la ampliación del aeropuerto de Ibiza, convocada para el próximo domingo 20 a las 18 horas. «Hola, yo soy el ninja des Cubells, ¿cómo estáis? Me he pasado el verano desorejando hippies, patxaria y algún hippie desnortado que me ha dado mucho trabajo pero ya tengo material para hacerle sopas a Corrillo todo el invierno», afirma antes de dirigir su mirada hacia es Codolar y centrar sus críticas en los planes de Aena.

El actor que da vida al personaje, que ser presentado únicamente como el ‘ninja des Cubells’, durante algo más de dos minutos, recurre al humor, los juegos de palabras y las expresiones ibicencas para cargar contra los planes de crecimiento de las instalaciones aeroportuarias.

«Resulta que ahora mirando un poquito más allá de mis fronteras a es Codolar he escuchado decir que un tal Aena quiere ampliar el aeropuerto como si no tuviéramos suficiente de patxaria y de gentuza y de un montón de gente. ¡pero si ya no pueden ni contener sus meados que en la playa de es Codolar nada de todo menos peces ya!», arranca el personaje, que ironiza sobre la presión que soporta la isla durante los meses de verano.

El ‘ninja’ también pone el foco, siempre en tono satírico, en los argumentos utilizados para justificar las actuaciones previstas en el aeropuerto. «Aena dice que no es para que venga más gente, que es por más seguridad», señala antes de bromear con el aumento de puertas: «Si pusieran el doble de puertas, cuantas más puertas, más corriente de aire y más nos constiparemos. ¿Eso es seguridad?».

Tampoco pasa por alto la ampliación de espacios destinados a pasajeros VIP. «Y también harán crecer la sala para los VIP. ¡Ah, caray! ¿Eso también es por la seguridad? Eso será para que los huevazos de los Vips puedan estar más ventilados, y así podrán caminar más despatarrados», continúa el personaje.

Una llamada a salir a la calle

Tras las bromas, el vídeo termina convirtiéndose en una llamada directa a participar en la movilización. El ‘ninja des Cubells’ recuerda varias veces la cita del domingo 20, a las 18 horas, en Vara de Rey, aunque juega deliberadamente con el nombre del paseo durante su intervención.

«El domingo, día 20, a las 18 horas, a las seis de la tarde, porque son de letras, [...] iremos a compensar nosotros la ampliación de este aeropuerto», señala.

El personaje destaca además el trabajo de las entidades implicadas en la convocatoria y menciona a la Associació de Joves Eivissencs, al Institut d’Estudis Eivissencs y a otras organizaciones participantes. «Me parece que hacen un buen trabajo», afirma.

La grabación termina con una última advertencia, en clave humorística, dirigida al gestor aeroportuario: «Y yo, mientras tanto, si encuentro al Aena este, ya le haré saber lo que pensamos de la ampliación de este aeropuerto. ¡Aena! ¡Aena! ¡Al tanto, eh! ¡Al tanto!». Con gesto serio y visiblemente enfadado, el ‘ninja des Cubells’ mira a cámara mientras abre y cierra las tijeras de podar simulando un corte.