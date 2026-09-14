Una amistad con una manta raya y seis niños criados en el mar: el océano llega al cine de Ibiza

La vida en los océanos, los retos deportivos y las historias personales vinculadas al mar protagonizaron este domingo la parada en Ibiza del International Ocean Film Tour. La cita reunió a 86 personas en los Multicines de Can Misses, donde se proyectaron cinco documentales producidos en distintos países.

La asociación Salvem sa Badia volvió a ejercer de anfitriona del festival, como ya hizo el año pasado. La sesión comenzó a las 18 horas y tuvo una duración aproximada de 125 minutos, incluidas las introducciones a las películas. La entidad aprovechó el encuentro para presentar sus proyectos de protección del entorno marino. Los asistentes también pudieron participar en el sorteo de un viaje para dos personas a Lanzarote, cursos de buceo y de biología marina y bonos para excursiones en catamarán.

Proyecciones en el Multicines de Ibiza sobre el océano. / Salvem Sa Badia

Del surf a una infancia en el mar

El programa abrió una ventana a experiencias muy diferentes. ‘Christa Funk: la primera en llegar, la última en salir’ relata la historia de una de las pocas fotógrafas profesionales de surf residentes en Hawái, mientras que ‘La última inmersión’ aborda la relación de amistad mantenida durante décadas entre un buceador y una manta raya gigante en la isla de San Benedicto.

La producción escocesa ‘Una bestia diferente’ sigue a tres hermanos que deciden cruzar el Pacífico a remo. Por su parte, ‘Subiendo la costa’ se centra en el deportista de kitesurf Kevin Langeree y su desafío de permanecer el máximo tiempo posible en el aire. Completa la selección ‘El hogar es el océano’, que recorre siete años de la vida de una familia con seis hijos criados en el mar.

Según recoge Salvem sa Badia, los espectadores describieron la experiencia con palabras como “emocionante”, “enriquecedor” y “necesario”. “Me ha dejado muy marcada”, señaló una de las personas asistentes.

El festival, originario de Alemania, celebra este año su duodécima edición y cuenta con 250 eventos, 19 de ellos en España. Su colaboración con Salvem sa Badia comenzó el año pasado, cuando Kinema Producciones, la productora canaria responsable de su distribución en el país, contactó con la asociación. En cada ciudad participante, la distribuidora busca la implicación de una entidad medioambiental que desarrolle acciones concretas de protección del entorno.