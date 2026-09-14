Roberto Algaba, sobre la limitación de vehículos en Ibiza: "El cupo, a día de hoy, es suficiente"

Hay una cifra que llena de orgullo a Roberto Algaba, director insular de Transportes: 32.000. Ese es el número de vehículos que no llegaron a pisar Ibiza durante el verano de 2025 gracias a la limitación impuesta desde el Consell de Ibiza a principios del año pasado. Este año, el cupo máximo de vehículos autorizados se ha reducido más aún. A pesar de los esfuerzos de las instituciones, los conductores de la isla han vivido momentos de saturación y ciertos puntos críticos con gran atractivo turístico se han visto, una vez más, colapsados de vehículos.

Algaba ha presentado junto al concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Ibiza, Rubén Sousa, la programación del Día de la Movilidad este lunes en el parque de la Paz de Vila y ha hecho un pequeño resumen de la situación del tránsito rodado en la isla. En primer lugar, se congratula de haber implantado la limitación de entrada de vehículos foráneos a la isla de Ibiza, un ejercicio de contención que topó con el rechazo de las navieras. El pasado mes de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears avaló la limitación de entrada vehículos a la isla ante el recurso que presentó Baleària.

Este verano, sin embargo, los atascos en puntos clave de la isla se han repetido de manera regular: el acceso a Sant Antoni es uno de los ejemplos. "La saturación es un concepto muy difuso", aseveró Algaba. "La saturación en Madrid son dos horas de atasco, aquí con ver cuatro coches ya lo consideramos saturación". Algaba ha querido quitarle hierro al asunto y atribuye los atascos a la decisión de los conductores de acudir todos al mismo sitio y a la misma hora.

Impulso al transporte público

El director insular de Transportes ha subrayado el esfuerzo del Consell a la hora de mejorar el transporte público de la isla. "El haber reducido 32.000 vehículos de entrada el año pasado, más la reducción de este año, más el aumento en el transporte público con más del 50% de usuarios con respecto al año pasado, algo se tiene que notar en las carreteras y se está notando", sintetizó Algaba.

El transporte público de Ibiza batió un nuevo récord el pasado mes de agosto, cuando transportó a más de 1,2 millones de usuarios en todo el mes. A pesar de los contratiempos iniciales que generó el nuevo servicio, el aumento de autobuses eléctricos, de líneas y de frecuencias ha supuesto una mejora significativa en la movilidad insular, una asignatura pendiente de la Administración ibicenca.

Presentación de los autobuses del nuevo servicio de Alsa que dio comienzo el pasado 1 de abril. / Redacción Ibiza

Entre otras cuestiones, Algaba tuvo palabras para el cambio al horario de invierno de la red pública de autobuses. Hizo referencia, en particular, a la reclamación de los vecinos del norte de la isla, que pugnaban por mantener el autobús de las 21 horas de las líneas A9 y T6, que conectan Vila con el Port de Sant Miquel y Portinatx, respectivamente. Según el horario publicado en la web de la empresa adjudicataria, esta última frecuencia se elimina al llegar el invierno, lo que deja sin transporte especialmente a trabajadores del norte de la isla que trabajan por las tardes en la ciudad. "Esa frecuencia ya está hablada con la empresa y se va a seguir haciendo porque ha sido una frecuencia bastante positiva", ratificó Algaba.

Lucha contra el intrusismo

Algaba es una de las caras visibles de la lucha contra el intrusismo en materia de transporte ilegal en Ibiza, una actividad que durante décadas no tuvo quien le pusiera coto. Durante la rueda de prensa, se congratuló de haber reducido significativamente el transporte ilegal en el aeropuerto: "Lo que sí está claro es que hemos acabado con el transporte ilegal en el aeropuerto, que era el foco, y que los resultados de este año están siendo bastante satisfactorios porque se ve menos transporte ilegal", reivindicó. "A ver, hay, lógicamente, pero lo que estamos haciendo es una lucha absoluta contra ellos conjuntamente con los ayuntamientos", matizó.

Cupo de vehículos

El director insular ha adelantado algunas cifras sobre transporte: este año el cupo máximo de vehículos autorizado por el Consell de Ibiza no se ha completado aún. La norma todavía tiene margen: "Incluso el cupo no se ha llegado a superar", ha resumido Algaba. "Hay gente que opinará que [las carreteras] van más saturadas, otra gente dirá que van menos saturadas. Lo que son reales son los datos y los datos dicen que hay 32.000 coches menos y casi medio millón de pasajeros más en autobús".

Respecto al verano próximo, Algaba sostiene que el cupo se mantendrá como está. "El cupo, que también está para el año que viene, a día de hoy es suficiente". Sostiene que este cupo le ha permitido hacer una "foto" de la movilidad en Ibiza y que, a partir de esta radiografía, se estudiarán los puntos de congestión. "Aunque pongas un cupo menor, si todos van a un mismo sitio, ese sitio se saturará".

Por ello, Algaba adelanta que, para el año próximo, el Consell se centrará en "regular la saturación en determinados puntos, que es un proyecto que se está contemplando". Este último paso se centraría en la limitación de vehículos en determinados lugares turísticos de la isla para descongestionar carreteras clave en horarios puntuales, con el objetivo de garantizar la movilidad de residentes y turistas en puntos críticos de la red de carreteras de la isla.