Ramon Bassa, pedagogo: "Se debe descargar a los maestros de la burocracia, es una injusticia"

Balears ha caído 31 puntos en lectura, 22 en matemáticas y 9 en ciencias respecto a 2022. ¿Qué nos dicen realmente unos malos resultados en PISA sobre el sistema educativo?

Lo primero que dicen es que la escuela debe mejorar, adaptarse más al alumno, estimularlo, potenciarlo y procurar que las diferencias culturales o sociales por el origen no sean un factor de influencia negativa en el desarrollo escolar y cultural del niño.

¿Se está enseñando peor que hace 20 años?

Debería ir escuela por escuela para ver qué hacen o cómo lo hacen los maestros, pero está claro que debe mejorar, sobre todo por estos resultados. Cuando la escuela desciende hasta este punto significa que hay unas deficiencias que conviene acentuar, atacar e ir solucionando. Reconozco que la labor del docente, sobre todo en Primaria, no es fácil en muchos casos, dada esta diferencia de procedencia geográfica de los alumnos. Esto es un factor. Otro es la clase social, que influye y mucho. No es lo mismo un niño que venga del centro de África, que un niño que venga de Suecia. Automáticamente existen unas diferencias por el tipo de escuela que han tenido y del ambiente cultural y social donde está situada la escuela y el niño.

¿Hasta qué punto el origen socioeconómico determina hoy el rendimiento escolar?

Influye mucho y puede llegar a influir negativamente, porque entonces la labor de la escuela y de los maestros requiere que hagan un esfuerzo muy grande, doble incluso.

Balears está a la cola. ¿Por qué las islas están siempre tan mal posicionadas y ahora están peor que nunca?

Es preocupante que estos últimos años haya empeorando a un nivel muy grande, precisamente en la época en la que quien gobierna es el PP. Años atrás esto no había ocurrido a este nivel. Por tanto, esto quiere decir que ha habido una falta de atención y que no se ha acertado.

¿En qué cree que se están haciendo mal las cosas?

Mirar bien el número de alumnos por clase, que tengan maestros suficientes, que la escuela tenga medios físicos para ayudar en este desarrollo, que haya material escolar suficiente… Todo esto es básico. No debemos pensar en una visión de escuela burguesa, puesto que así acaba siendo una escuela para una minoría.

¿Hasta qué punto influyen en estos resultados la pérdida de hábitos de lectura y de atención?

Evidentemente influye, porque la escuela debe potenciarlos en estos medios de lectura y de escritura. Una clase, en un momento determinado, debe poder dividirse en dos: aspectos de lenguaje y otros de dicción. Es decir, que exista diversidad de enfoques pedagógicos de calidad.

¿El sistema está rebajando el nivel de exigencia?

Desconozco si se ha rebajado. Esto debería decirlo Inspección en todo caso, pero está claro que se están encontrando más dificultades, porque el alumnado es más diverso.

¿Qué responsabilidad tienen las sucesivas leyes educativas en estos resultados?

Pienso que no han acertado con lo que debe hacerse. Se hace un cambio muy legalista, pero lo que debe hacerse es un cambio en profundidad y, para hacerlo y exigirlo, la escuela debe estar bien dotada, debe tener maestros suficientes y debe poder estimular a todos estos niños. No basta con meter a unos niños en una escuela o en una clase. Aparte de esto, se les debe ayudar. En la escuela se enseña motivando, haciendo que los niños tengan esas ganas de estusiasmarse y de sumergirse dentro de lo que es la enseñanza y el aprendizaje.

Desde la Conselleria culpan a la LOMLOE de los malos resultados al reducir horas lectivas. ¿Está de acuerdo?

Sí, creo que debería haber más horas, pero siempre va muy bien culpar al sistema educativo central, sobre todo cuando no es de tu línea política. La Conselleria de Educación tiene competencias. Por tanto, si ven que existen deficiencias, debe poner otras actuaciones y enseñanzas en función de ello. Es muy cómodo decir que el sistema central tiene la culpa, pero, mientras tanto, ¿tú que haces? ¿Cómo lo mejoras? Es aquí donde debe realizarse la reforma. Debemos tener también a unos responsables políticos de la enseñanza bien preparados, que hayan leído suficientes educadores, como Montessori, Freinet, la escuela moderna italiana…

¿Cree que están cargando a los docentes con demasiada burocracia?

Los maestros siempre se han quejado de esto. Con lo fácil que sería, ahora que hay tanta informática, poner un administrativo que haga todo el papeleo. Se debe descargar a los maestros de esta función. Me parece una injusticia y una equivocación culpar a los maestros por estos trabajos.

¿Qué falla especialmente en comprensión lectora?

Debe fallar seguramente la didáctica, la forma de enseñar. Creo que hay que volver a realizar seminarios, como hace 10 o 15 años, que venían especialistas de Italia y Francia que daban clases y nos explicaban todo esto de volver a renovar. Es decir, que vengan estos especialistas y realicen cursillos de formación. No basta solo con echarle la culpa a los maestros. Tú, como Administración, debes hacer algo. Tienen que sacar elementos, cultura, cursillos, profesionales de otros países que ayuden a los maestros de aquí y que les animen a recuperar este optimismo para enseñar y educar. No se puede decir a un maestro ‘tú debes hacer esto’ y no darle las herramientas. Esto es, incluso, cínico y, si me apuras, inmoral. No se puede hacer esto. Para exigir, debe darse. El maestro debe dar a los niños y la Administración debe dar a los maestros. No hay otra forma. No puedes sentarte detrás de una mesa y esperar a que salga todo por arte de magia. Enseñar a educar, a leer, a escribir, a enseñar matemáticas, es un trabajo laborioso. Hay niños que tienen problemas y esto es un elemento a cuidar en la escuela. Debe darse lo suficiente a quien no tiene. Esto es un principio casi filosófico y de generosidad. Un educador debe ser una persona generosa.

¿Apuesta más por la cultura del papel y el boli o por los ordenadores?

Yo lo haría gradual. Creo que, por ejemplo, a lo largo de los cinco o seis años, cuando empiezan a escribir, es mejor que lo hagan a mano y con un papel reglado, con rayas que le ayuden a hacer una letra hermosa también. En este sentido, tenemos en la literatura infantil y juvenil la obra del educador y escritor italiano Gianni Rodari y en especial su Gramática de la fantasía y Cuentos por teléfono. Se trata de devolver el placer de leer y escribir ya desde la escuela. Una vez educado esto, entonces se pueden hacer otras cosas. Creo que el sentido común está fallando mucho. Se está perdiendo ese sentido de apreciar, de tener ese amor por la enseñanza para que los niños aprendan y hacer un país mejor y una gente más culta. Cuanto más culta sea la gente, mejor seremos todos.

¿Le preocupa el uso de la IA por parte de los alumnos?

Depende de la edad. Yo esperaría a Secundaria. En Primaria, haría esa escuela familiar más cercana a los niños. Entonces, cuando sea un segundo momento, ya se introduciría esto. No puedes enseñar a correr 100 metros lisos a un chico que empieza a andar. Primero que se entrene, que se le den herramientas. Debemos dar herramientas didácticas, buenas y renovadas.

¿Cree que la IA puede reducir el pensamiento crítico en los alumnos?

Es un sistema en el que no he trabajado y no lo conozco tanto, pero yo diría que se debe utilizar este sistema con sensatez y poco a poco. También revisar uno por uno los trabajos de los niños. Por eso es que la educación debe ser muy individualizada. No puede haber clases muy numerosas. Una clase de casi 20 niños debe estar bien pautada. El maestro debe ser guía y protector de la enseñanza y de la educación de sus alumnos.

¿Reducir ratios mejoraría realmente los resultados?

Si mejora todo lo demás, sí. Tanto si son 15 alumnos aburridos como si son 30, la escuela fracasa. No es el niño quien debe enseñar al maestro, es el maestro quien debe estimular al niño. Si no, haríamos una escuela de superdotados imaginarios.

¿La escuela pública está soportando una complejidad social mayor que la concertada?

Sí, esto es propio de sistemas políticos de derecha porque, ¿dónde tienen a sus hijos? ¿En una escuela religiosa o en la escuela pública de Son Gotleu? Tienen a sus hijos en la religiosa, evidentemente, y eso hace que no sean neutrales. Es un proceso de estimación y visión social que también influye. Queremos ser un buen país y que vaya adelante. Y esto comienza en la escuela. Si no existe una buena escuela, no tendremos una buena sociedad ni buenos alumnos.

¿La escuela ha perdido la cultura del esfuerzo?

Esto ya no lo conozco tanto. No sé qué han hecho en estos últimos años. Yo creo que hay que hacer lo siguiente: hay que estimular al alumno. Siempre debe haber un poco de esfuerzo, pero antes del esfuerzo debe haber una etapa previa de aprendizaje. Se debe dar tiempo a que los niños y el sistema maduren.