El atardecer más esperado vuelve a Savannah Club

Savannah Club dio la bienvenida a la temporada con una gran Opening Night el pasado jueves en pleno Sunset Strip de Sant Antoni.

El conocido espacio frente al mar inició una nueva etapa con una propuesta pensada para disfrutar de uno de los momentos más icónicos de la isla: la puesta de sol. La cita combinó atardecer, gastronomía, coctelería de autor, actuaciones sorpresa y una programación musical especial en un ambiente diseñado para vivir la tarde y la noche con el inconfundible espíritu de Ibiza.

La celebración fue una oportunidad para reencontrarse con uno de los enclaves más populares de la bahía y descubrir la renovada energía con la que Savannah Club afronta los próximos meses.

Ubicado en uno de los puntos más reconocidos de Sant Antoni, Savannah Club propuso una experiencia que fue evolucionando desde el atardecer hasta bien entrada la noche. La velada comenzó con una propuesta gastronómica para compartir, cócteles de autor y una atmósfera cuidada para acompañar la caída del sol sobre el Mediterráneo.

El opening reunió a residentes, visitantes y amantes del ambiente ibicenco en una celebración que buscaba marcar el inicio del verano. Todo ello con el mar como telón de fondo y con una puesta en escena creada para disfrutar sin prisas de cada momento.

Tras la puesta de sol, la celebración continuó con la apertura del club y una programación musical preparada especialmente para la ocasión. El cartel contó con Abel Pons, Tania Moon, Las Lunnas, Paula Reynolds, de Melon Bomb, y Salva Martin, artistas que pusieron ritmo a una noche destinada a descubrir la nueva esencia de Savannah Club.

Con esta Opening Night, el establecimiento reforzó su posición como punto de encuentro para quienes buscan gastronomía, cócteles, música y ocio nocturno frente al mar.