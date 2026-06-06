Minami presenta noches que empiezan en Ibiza y acaban en Oriente
El restaurante japonés de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel esconde sabores, aromas y texturas que unen tradición y vanguardia
Ushuaïa Ibiza Beach Hotel no solo esconde una forma exclusiva de vivir el verano en la isla, dentro de un universo de ocio y la mejor música del momento, sino también auténticas joyas gastronómicas que sorprenden a todo el que las prueba. Una de ellas es Minami Japanese Restaurant, un escenario exclusivo que te lleva desde Ibiza a Oriente a través de los sabores, texturas y aromas de una gastronomía pensada para seducir.
Nada más entrar en el restaurante, entre cañas de bambú y arte contemporáneo, y con la barra de teppanyaki abierta para que todo el mundo disfrute del show gastronómico, el cliente ya queda cautivado. Una sensación que no hace más que ir en aumento a medida que va probando los sugerentes platos que se sirven a la mesa.
En Minami Japanese Restaurant se puede disfrutar de una amplia variedad de sushi y sashimi, pero también de creaciones innovadoras que funden las tradiciones orientales con la vanguardia occidental. El teppanyaki es todo un espectáculo en este restaurante, donde también se pueden saborear noodles, gyozas y tempuras y un apartado de fuego y brasa con carnes que van desde la entraña de wagyu hasta el pollo de corral a la robata, pasando por la costilla de cordero al kamado. Y quienes prefieran los sabores del mar, también pueden degustarlos a la brasa en forma de bacalao negro, corvina o zamburiñas elaboradas con toques muy personales.
Minami Japanese Restaurant es el lugar perfecto para sumergirse en los sabores más exóticos. Reservas: +34 626 38 4378.
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