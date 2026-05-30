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Teranka, el auténtico ‘slow luxury’ en Formentera

Experiencias pausadas, conscientes y conectadas con el entorno en este hotel convertido en un refugio mediterráneo

Una gastronomía mediterránea que despierta los sentidos. | | TERANKA

Una gastronomía mediterránea que despierta los sentidos. | | TERANKA

Diana Blesa

Diana Blesa

Ibiza

Teranka, el refugio mediterráneo de quienes aprecian el ritmo pausado, ha vuelto a abrir sus puertas en Formentera. Ubicado entre dunas protegidas, en un entorno natural único frente a la playa de Migjorn, este hotel propone un verano marcado por el bienestar, el entorno, la gastronomía, la artesanía y la pausa consciente.

La piscina de Teranka, donde relajarse y centrarse en el bienestar.

La piscina de Teranka, donde relajarse y centrarse en el bienestar.

Su filosofía se observa en cada detalle: interiores de inspiración orgánicas, maderas, fibras naturales, buganvillas, cactus y una estética integrada en el paisaje mediterráneo. Y qué mejor lugar para vivir encuentros centrados en el bienestar a través de su programa Luminaries, donde especialistas internacionales acompañan a los húespedes en procesos de descanso, equilibrio y reconexión personal. Experiencias que se combinan con actividades complementarias como la práctica de snorkel, rutas botánicas, paddle surf, talleres artesanales y diferentes actividades wellness.

Un diseño integrado en el entorno.

Un diseño integrado en el entorno.

Si todas estas experiencias ya son especiales por sí solas, Teranka ha preparado un evento muy especial en torno al eclipse visible desde Baleares el próximo 12 de agosto, uno de los fenómenos astronómicos más relevantes que podrán verse en España en más de un siglo. Para ese día, Teranka ha preparado meditaciones al atardecer, observación guiada del eclipse, DJ sets, cenas en los jardines y experiencias wellness que permitirán vivir este fenómeno natural desde la contemplación, la conexión personal y el encuentro compartido.

En Teranka la cultura y el arte son pilares fundamentales, por lo que esta temporada continuará colaborando con la asociación artística La Plural, que traerá la exposición de Carmen Arbós.

Todo ello acompañado de una propuesta gastronómica relajada y mediterránea, concebida para disfrutar del aire libre y al ritmo pausado de Formentera.

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