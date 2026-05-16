Vuelve Finca La Plaza: la gastronomía se convierte en experiencia en Ibiza

Cocina mediterránea, entorno natural y estilo de vida ibicenco se dan la mano en Finca La Plaza, «el lugar donde ocurren cosas, donde la gastronomía mediterránea se vive desde la calma, el detalle y la conexión con el entorno». Así lo resume Gennaro Vitto, director de Food & Beverage de Island Hospitality, al que pertenece este singular establecimiento.

Ubicado en el corazón de Santa Gertrudis, Finca La Plaza propone una cocina basada en el producto, la técnica y la sensibilidad estética, que equilibra elegantemente con unade las bodegas más destacadas de la isla. Todo en una atmósfera que invita a desconectar. Reservas: +34 971 197 370