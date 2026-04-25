El Club Náutico de Ibiza organiza 25 cursos de vela y kayak para 345 niños y adultos
Las inscripciones para la temporada de verano se abren el lunes 27 de abril
Redacción
El Club Náutico Ibiza refuerza un verano más su apuesta por la formación náutica con los cursos de vela y kayak, una de las iniciativas más consolidadas de la isla para acercar el mar a niños, jóvenes y adultos. Los cursos se desarrollan en la escuela de Talamanca entre el 22 de junio y el 28 de agosto.
El plazo de inscripción se abre el lunes 27 de abril con precios especiales para residentes. A partir de esa fecha, los interesados pueden reservar plaza en una de las propuestas formativas más completas del verano, diseñada para acercar el mar a alumnos de todas las edades y niveles. Se impartirán 25 cursos que combinan aprendizaje, deporte y contacto con el entorno marítimo.
Cursos de vela y kayak Club Náutico Ibiza
La oferta de cursos del Club Náutico Ibiza incluye:
- Vela infantil con cinco cursos dirigidos a niños de 6 a 12 años, con capacidad para 150 alumnos.
- Vela ligera cuenta con cinco cursos para niños de 7 a 13 años y hay 75 plazas disponibles.
- En kayak de mar hay nueve cursos semanales, del 6 de julio al 28 de agosto, con un 80 plazas dirigidas a niños y jóvenes de 9 a 16 años
- Vela para adultos hay cuatro cursos y 40 plazas, entre el 29 de junio y el 28 de agosto, dirigidos a alumnos a partir de 14 años.
Las actividades arrancarán el 22 de junio con los cursos de vela infantil y se prolongarán durante todo el verano, consolidando esta iniciativa como una de las propuestas náuticas más destacadas de la isla.
El Club Náutico Ibiza ofrece 345 plazas, con lo que reafirma su compromiso con la formación náutica, el deporte y la difusión de la cultura marítima.
- El misterioso viaje de Aitana y Plex a Ibiza: jet de 14.000 euros y parada en una clínica privada de la isla
- El Consell introduce los primeros cambios en las líneas de bus de Ibiza
- Un accidente devuelve al siglo pasado a los vecinos del norte de Ibiza durante ocho horas
- El chiringuito más codiciado de Ibiza ya tiene dueños
- Un helicóptero sobrevuela 'muy bajo' el norte de Ibiza: 'Alguna de las veces pasaba tan cerca que daba miedo
- El Consell de Ibiza multará a la empresa de los autobuses de la isla por su pésima información: “Hemos pecado de confiados con Alsa”
- El día después de la explosión de un edificio en Ibiza: las obras de eficiencia energética en el punto de mira y dos heridos en la unidad de Grandes Quemados de Valencia
- Un narcotraficante capturado en Ibiza cuando los agentes se hicieron pasar por repartidores afrontará siete años de cárcel: el TSJB confirma la condena