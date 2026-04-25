El Club Náutico de Ibiza organiza 25 cursos de vela y kayak para 345 niños y adultos

El Club Náutico Ibiza refuerza un verano más su apuesta por la formación náutica con los cursos de vela y kayak, una de las iniciativas más consolidadas de la isla para acercar el mar a niños, jóvenes y adultos. Los cursos se desarrollan en la escuela de Talamanca entre el 22 de junio y el 28 de agosto.

El plazo de inscripción se abre el lunes 27 de abril con precios especiales para residentes. A partir de esa fecha, los interesados pueden reservar plaza en una de las propuestas formativas más completas del verano, diseñada para acercar el mar a alumnos de todas las edades y niveles. Se impartirán 25 cursos que combinan aprendizaje, deporte y contacto con el entorno marítimo.

Cursos de vela y kayak Club Náutico Ibiza

La oferta de cursos del Club Náutico Ibiza incluye:

Vela infantil con cinco cursos dirigidos a niños de 6 a 12 años, con capacidad para 150 alumnos.

con cinco cursos dirigidos a niños de 6 a 12 años, con capacidad para 150 alumnos. Vela ligera cuenta con cinco cursos para niños de 7 a 13 años y hay 75 plazas disponibles.

cuenta con cinco cursos para niños de 7 a 13 años y hay 75 plazas disponibles. En kayak de mar hay nueve cursos semanales, del 6 de julio al 28 de agosto, con un 80 plazas dirigidas a niños y jóvenes de 9 a 16 años

hay nueve cursos semanales, del 6 de julio al 28 de agosto, con un 80 plazas dirigidas a niños y jóvenes de 9 a 16 años Vela para adultos hay cuatro cursos y 40 plazas, entre el 29 de junio y el 28 de agosto, dirigidos a alumnos a partir de 14 años.

El Club Náutico Ibiza organiza cursos para todas las edades y con ofertas especiales para residentes. / Club Náutico Ibiza

Las actividades arrancarán el 22 de junio con los cursos de vela infantil y se prolongarán durante todo el verano, consolidando esta iniciativa como una de las propuestas náuticas más destacadas de la isla.

El Club Náutico Ibiza ofrece 345 plazas, con lo que reafirma su compromiso con la formación náutica, el deporte y la difusión de la cultura marítima.