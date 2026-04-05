«Somos uno solo»: La instructora que convirtió el Pilates en la hora más esperada de la semana

Hay profesoras de Pilates. Y luego está Valentina. La diferencia no es técnica —aunque la formación no le falta —, sino de historia. Esta italiana afincada en Ibiza llegó a APAAC después de vivir en primera persona lo que muchas de sus alumnas están atravesando: el diagnóstico de cáncer de un ser querido durante el confinamiento, la distancia, la impotencia de no poder estar. Su padre, en Italia. Ella, en la isla. Y el covid cerrando fronteras.

Tardó dos años en poder cruzar la puerta del centro. «Fui dos veces y no pude», reconoce sin rodeos. Cuando su padre mejoró, algo se desbloqueó. Conoció a Nadia, la trabajadora social, y a Maribel. Y se quedó.

No es solo estirar y respirar

Cuando alguien menciona el Pilates en el contexto de la oncología, a veces se imagina algo suave, casi decorativo. Valentina lleva tres años desmontando esa idea — y la investigación clínica la respalda. Un ensayo aleatorizado publicado en 2025 en Disability and Rehabilitation con supervivientes de cáncer de cabeza y cuello demostró que 12 semanas de Pilates de suelo mejoraron de forma significativa la calidad de vida, la imagen corporal y los niveles de fatiga frente al grupo de control. En cáncer de mama, un ensayo clínico aleatorizado de la Universidad de Santa Catarina (Brasil) evaluó 16 semanas de Pilates en pacientes con hormonoterapia activa y obtuvo resultados positivos en calidad de vida, fatiga y calidad del sueño — con efectos que se mantuvieron seis meses después de acabar la intervención.

«Hay Pilates y Pilates», dice Valentina. En sus clases se trabaja fuerza, flexibilidad y, sobre todo, la cabeza: anima a las participantes a esforzarse un poco más cada semana, a vencer el pensamiento negativo antes de vencer el cansancio físico. Los resultados son visibles. «Caminan más erguidas y tienen más fuerza». Tanto, que las clases ya se dividen en dos grupos: uno básico y otro avanzado. Lo que empezó como una única sesión adaptada ha crecido porque las propias participantes han crecido dentro de ella.

Lo que dice la ciencia sobre el movimiento y el estado emocional

La sensación que describe Valentina —que la risa desplaza el miedo— tiene correlato en la literatura científica. En 2022, la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) publicó en el Journal of Clinical Oncology sus primeras guías específicas para pacientes en tratamiento activo, con una recomendación inequívoca: los oncólogos deben prescribir ejercicio aeróbico y de resistencia durante el tratamiento para reducir los efectos secundarios más comunes. La revisión analizó 52 estudios sistemáticos y 23 ensayos clínicos aleatorizados.

El impacto psicológico es un frente donde la evidencia es consistente. Un metaanálisis publicado en 2025 en JAMA Network Open —que analizó 27 ensayos clínicos aleatorizados— encontró que las intervenciones de ejercicio en pacientes oncológicos se asociaron con reducciones significativas de depresión y ansiedad, y con mejoras en la calidad de vida relacionada con la salud. Las guías actualizadas de ASCO sobre manejo de la depresión y la ansiedad en supervivientes de cáncer (JCO, 2023) recogen la actividad física estructurada entre las intervenciones de primera línea para síntomas moderados.

La fatiga relacionada con el cáncer merece mención aparte. Afecta a entre el 30 y el 60% de los pacientes durante el tratamiento y puede prolongarse durante meses o años después. Las guías conjuntas ASCO-SIO de 2024 la identifican como uno de los síntomas con mayor impacto en la calidad de vida y señalan el ejercicio regular como la intervención con evidencia más sólida para reducir su severidad. No los fármacos: el movimiento.

Una familia con núcleos dentro

Valentina no gestiona una clase. Gestiona una comunidad. «Somos una gran familia», explica, «y dentro hay núcleos: grupitos que se juntan, desayunan, celebran cumpleaños». Su disponibilidad no se mide en horas lectivas: está para ellas de lunes a lunes, a cualquier horario. No porque se lo hayan pedido, sino porque entiende que acompañar en un proceso así no tiene horario oficial.

Sobre los familiares en clase, tiene una posición clara y la defiende con honestidad: prefiere que no estén. «Un hijo o una pareja pueden influir demasiado: ‘cuidado con la espalda’, ‘con la rodilla no puede’... Para mí es mucha presión». Solas, las participantes se expresan con más libertad. Eso no significa que los excluya —respeta la decisión—, pero sabe que hay algo que se abre cuando no hay nadie de casa mirando.

Todos somos capaces

Tiene una frase que usa en mayúsculas, literal: «TODOS SOMOS CAPACES». No como eslogan, sino como convicción operativa. «Siempre digo ‘somos’ en clase, porque quiero que entiendan que somos uno solo y que sí podemos». A quien llega pensando que está demasiado débil le da la misma respuesta: empieza y ya veremos.

Los 50 minutos de clase, según cuenta, «son los más deseados de la semana». No hay tensión. Hay adaptación constante —está pendiente de cada persona en cada ejercicio— y hay algo que en un gimnasio convencional cuesta mucho replicar: la sensación de que nadie te juzga y que la instructora te conoce de verdad. La revisión sistemática publicada en ScienceDirect en 2025 sobre efectividad del Pilates en pacientes oncológicos subraya precisamente eso: la integración del control neuromuscular, la estabilidad del núcleo y la conciencia postural son características que lo distinguen del ejercicio convencional y que lo posicionan como intervención complementaria especialmente adecuada para los síntomas más frecuentes en oncología.

Referencias científicas citadas — Saraiva et al. (2025). Effects of Mat Pilates on quality of life, fatigue and body image in head and neck cancer survivors. Disability and Rehabilitation, 47(6):1553–1560. DOI: 10.1080/09638288.2024.2377417 — Leite et al. (2024). Effects of Pilates method on quality of life, fatigue and sleep quality among breast cancer women receiving hormone therapy. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 37:18–24. DOI: 10.1016/j.jbmt.2023.09.002 — Campbell et al. (2022). Exercise, Diet, and Weight Management During Cancer Treatment: ASCO Guideline. Journal of Clinical Oncology. DOI: 10.1200/JCO.22.00687 — Andersen et al. (2023). Management of Anxiety and Depression in Adult Survivors of Cancer: ASCO Guideline Update. Journal of Clinical Oncology, 41(18):3426–3453. DOI: 10.1200/JCO.23.00293 — Bower et al. (2024). Management of Fatigue in Adult Survivors of Cancer: ASCO-SIO Guideline Update. Journal of Clinical Oncology. DOI: 10.1200/JCO.24.00541 — Sun et al. (2025). Exercise Interventions for Depression, Anxiety, and Quality of Life in Older Adults With Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Network Open. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2024.57373 — Sánchez-Sánchez et al. (2025). Effectiveness of Pilates in cancer patients for pain and functionality measures: A systematic review. Complementary Therapies in Clinical Practice. DOI: 10.1016/j.ctcp.2025.101929

Valentina piensa, a veces, en crear algo similar en su ciudad natal, en Italia. «Allí la gente sigue con miedo y no se atreve a exponerse», dice. Mientras tanto, sigue aquí. Cada día como una prueba, según sus propias palabras. «Soy muy sensible y cuando han fallecido pacientes, lo he pasado mal». Pero sigue, porque los mensajes de gratitud llegan y la emocionan. Y porque sabe que la esperan el lunes.