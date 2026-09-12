Sant Antoni insiste: las analíticas de es Pouet descartan contaminación fecal en el agua

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha recibido los resultados de las analíticas correspondientes al episodio registrado el 1 de septiembre en la playa de es Pouet, que confirman que las aguas de baño eran aptas, tal y como el Consistorio ya había indicado tras el incidente.

Los resultados muestran valores negativos en los indicadores utilizados para determinar la calidad de las aguas de baño, concretamente E. coli y enterococos, por lo que, según señala el Ayuntamiento, se confirma que no existía contaminación fecal que comprometiera la calidad del agua.

El Consistorio asegura que no pone en duda los resultados de las analíticas obtenidas por Salvem sa Badia, aunque sí cuestiona el procedimiento de la toma y el punto de recogida de las muestras. En este sentido, explica que aplica un protocolo específico ante este tipo de episodios y que las muestras las realiza personal autorizado en las localizaciones oficiales designadas por la conselleria de Salud.

El Ayuntamiento recuerda también que las comprobaciones efectuadas el mismo día por los servicios municipales y Facsa determinaron que el agua procedía de la red de pluviales y no de la red de alcantarillado. En concreto, se informó de que la conductividad del agua analizada se situó en 526 microsiemens, un valor muy inferior al habitual en aguas residuales, que presentan valores mínimos de entre 3.000 y 5.000 microsiemens.

Plano aportado por el Ayuntamiento con las redes de saneamiento y pluviales de la zona. / A.S.A.

Asimismo, el Consistorio aclara que las muestras tomadas en la zona de baño se recogieron, tal como se informó, como medida preventiva, ya que, aunque se había confirmado el origen pluvial del agua, el agua de arrastre puede incorporar contaminantes durante su recorrido hasta el mar.

El Ayuntamiento reitera además que existe una red separativa en la zona, con redes diferenciadas para las aguas pluviales y las aguas residuales, tal y como, según indica, acreditan la documentación y los planos técnicos oficiales.

Respecto al episodio registrado el 17 de agosto, el Consistorio recuerda igualmente que las analíticas realizadas en aquel momento demostraron que no hubo un vertido de aguas residuales.

El Ayuntamiento insiste en que el departamento de Medio Ambiente y los técnicos municipales siguen un protocolo exhaustivo ante este tipo de episodios y que la toma de muestras se realiza por personal autorizado, con el correspondiente seguimiento de la calidad de las aguas.

El Consistorio sostiene, además, que el Ayuntamiento "siempre ha actuado con rigor y responsabilidad", situando como prioridad la seguridad de los bañistas. Según explica, en aquellos casos en los que se ha detectado cualquier riesgo para la salud de los usuarios se han adoptado las medidas necesarias, incluido el cierre de la playa y la prohibición del baño cuando ha sido necesario. El Ayuntamiento destaca también que estos protocolos son auditados y validados anualmente, de manera independiente, en el marco de las certificaciones ambientales EMAS e ISO 14.0001 con las que cuentan las playas de Sant Antoni.