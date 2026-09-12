Ibiza y Formentera retiran casi dos toneladas de residuos del mar en agosto.

El servicio de limpieza del litoral de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha retirado durante agosto 1.547,43 kilos de residuos en Ibiza y 391 kilos en Formentera. En el conjunto de las Illes Balears se recogieron 6.3288,68 kilos de residuos de las aguas y las costas, con una media diaria de 204,15 kilos.

Por islas, en Mallorca se recogieron 3.252 kilos; en Ibiza, 1.547,43 kilos; en Menorca, 1.138 kilos, y en Formentera, 391 kilos.

Los plásticos fueron, un mes más, el principal tipo de residuo retirado, con 3.192,60 kilos, que representan el 50,45% del total. A continuación se situaron la madera, con 2.061,87 kilos y el 32,58%; otros tipos de residuos, con 714,65 kilos y el 11,29%; los residuos orgánicos, con 213,22 kilos y el 3,37%; la vegetación, con 137,67 kilos y el 2,18%, y los aceites, con 8,66 kilos y el 0,14%.

Las embarcaciones de playa retiraron 3.069,78 kilos, mientras que las de litoral recogieron 3.258,90 kilos.

Una embarcación retirada del mar en agosto. / Govern Balear

Durante agosto, el servicio también llevó a cabo diversas actuaciones especiales. En Ibiza, las embarcaciones intervinieron en un caso de una embarcación a la deriva y retiraron una balsa de trabajo. En Formentera se retiró un delfín muerto y se actuó ante una dispersión de aceites.

En Mallorca, el servicio intervino en cinco casos de embarcaciones a la deriva y retiró una boya metálica y un fragmento de casco de madera, además de rescatar una cabra viva. En Menorca se retiraron varios troncos y una concentración de plásticos, y se actuó ante una dispersión de gasóleo.

El servicio también detectó un aumento de la presencia de medusas en las zonas de baño, con una recogida de entre 15 y 20 kilos de ejemplares de diferentes especies. No se localizó ninguna carabela portuguesa en las Illes Balears.

Durante agosto se recibieron y atendieron ocho avisos. Cinco procedían del servicio de emergencias 112 y de Salvamento Marítimo, y tres, de instituciones y particulares.

La campaña de limpieza del litoral de 2026 comenzó en mayo y se mantendrá operativa hasta el 30 de septiembre. El dispositivo está formado por 23 embarcaciones, de las que 15 son de playa y ocho de litoral, distribuidas entre Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.