"Tienes la playa a cinco minutos en coche": dos viajeros alucinan con el aeropuerto de Ibiza

El aeropuerto de Ibiza ha sorprendido a Alfon y Gon, los gemelos viajeros conocidos en redes sociales como @gemelosdeviaje, por una característica que poco tiene que ver con el tamaño de sus instalaciones, la tecnología o los servicios de su terminal: su cercanía al mar.

En uno de sus reels, los creadores de contenido aseguran haber descubierto "el mejor aeropuerto del mundo" y explican los motivos que les han llevado a hacer esta afirmación. "Creo que acabamos de descubrir el mejor aeropuerto del mundo y está en España", comienzan diciendo. Sin embargo, rápidamente aclaran que su elección no tiene que ver con las dimensiones del lugar, como podría ocurrir con aeropuertos como los de Estambul o Qatar, ni con instalaciones espectaculares como la cascada del aeropuerto de Singapur.

Tampoco, añaden, destaca especialmente por contar con la tecnología más avanzada. "De hecho, el aeropuerto es totalmente normal e incluso pequeñito", explican los gemelos.

Es Codolar, a un paso del aeropuerto

Lo que verdaderamente les ha llamado la atención es la posibilidad de llegar hasta una playa en cuestión de minutos. "Tiene una cosa que no habíamos visto nunca en nuestra vida y ojalá estuviese en todos los aeropuertos", señalan. Según explican en el vídeo, a apenas cinco minutos en coche o unos 20 minutos andando desde el aeropuerto se encuentra es Codolar, una extensa playa situada junto al entorno aeroportuario.

"Si tienes que hacer una escala aquí o tienes que esperar unas cuantas horas a tu vuelo, en vez de morirte de asco, te das un paseo y en unos minutos estás en la playita", comentan antes de revelar que están hablando del aeropuerto de Ibiza.

En el texto que acompaña al reel, Alfon y Gon vuelven a destacan que "puede que no sea el más grande, ni el que tenga la tecnología más avanzada, pero el aeropuerto internacional de Ibiza tiene algo que lo hace único", escriben. Los viajeros también destacan el entorno natural próximo a las instalaciones y recuerdan que, además de la playa de es Codolar, en las inmediaciones se encuentran las salinas, donde es posible observar flamencos.