«Con dos hijos es demasiado»: el precio del comedor escolar aprieta a las familias de Ibiza y Formentera

¿Debería ser gratuito el comedor escolar para todos los niños? Lo lógico sería pensar que todo el mundo respondería que sí a esta pregunta planteada en las redes sociales de Diario de Ibiza coincidiendo con el inicio de curso. Sin embargo, las respuestas de los lectores demuestran que detrás hay bastante más que un sí o un no. Conciliación, coste de la vida, impuestos, precios de los menús y ayudas públicas entran rápidamente en una conversación en la que hay opiniones para prácticamente todos los gustos.

Entre los comentarios hay un nutrido grupo de lectores que responde directamente que sí, algunos con un escueto «sí», «por supuesto» o «claro que sí». Otros ponen una condición: que esa gratuidad se aplique especialmente en la enseñanza pública. Ana Maria Poblete lo resume así: «En la educación pública ¡sí!», mientras J. D. Zaira coincide: «De la escuela pública si, totalmente sí». Para Nuria D., además, el comedor no debería entenderse como un servicio ajeno a las aulas: «El comedor escolar también forma parte de la Educación, como el transporte escolar y los libros».

Buena parte de quienes defienden algún tipo de gratuidad o subvención mira directamente al bolsillo de las familias. Y en Ibiza aparece inevitablemente el coste de la vivienda. Francy Elena Delgado considera que el comedor debería ser gratuito porque «en Ibiza es insoportable la vida» y apunta a la presión que supone el alquiler para muchas familias.

Ángela Molina Cardona también pone el foco en la economía doméstica y en las dificultades para conciliar. Su postura es favorable a que el comedor sea gratuito o, al menos, parcialmente subvencionado: «Los baremos de las ayudas están muy muy bajos para lo que son las islas... Nos obligan a conciliar tirando de comedor». A la factura añade extraescolares, vivienda y cesta de la compra, especialmente cuando hay varios hijos. Ruth Gómez González aporta una cifra concreta desde su experiencia: «El servicio de catering en los colegios es de 8,40 y cuando tienes dos hijos te gastas casi 19€ por día. Es que es demasiado». Maryam Mejri Mosselli se sitúa en un punto intermedio: «Gratuito no sé, pero sí deberían bajar de precio, este año lo han subido bastante».

«Debería ir por renta»

Precisamente esa posición intermedia se repite bastante entre los comentarios: ni gratuidad universal ni pagar todos exactamente lo mismo. Elena Méndez De Vigo Arnau lo resume en apenas cinco palabras: «Tendría que ir por renta». Araceli Margarita Fernández también lo tiene claro: «Para todos no... para quien lo necesite de verdad». Una idea parecida plantea Granny Smith: «Debería ser de pago para los que pueden pagarlo y con ayudas para los que no pueden».

Sonia Núñez Calvo añade otro criterio al económico: la necesidad real de utilizar el servicio. A su juicio, debería reservarse especialmente para aquellas familias cuyos horarios laborales impiden recoger a sus hijos y el precio debería establecerse «dependiendo de los ingresos familiares». Lola Posada Velasco coincide en ese planteamiento: «No. Debería ser gratis para quien realmente no pueda pagarlo».

Comedor escolar. / CAIB

En el otro lado del debate están quienes rechazan la palabra gratis porque, recuerdan, cualquier servicio público acaba financiándose a través de los impuestos. Manuel Lloret Llorca lo expresa de forma directa: «No hay nada gratuito, lo que no se paga por un lado se paga por el otro». Carlos Torres Espi insiste en la misma idea: «¿Gratis? Gratis no hay nada, siempre hay alguien que lo paga». Y Charo López Sanjurjo tira de ironía: «Gratis no hay nada... Pagamos impuestos. Me vendría fenomenal el dentista gratis».

Laura Albuixech Colmenero, que explica que tanto ella como su pareja trabajan y necesitan utilizar el comedor para su hijo, tampoco apuesta por la gratuidad universal. «Aunque lo consideremos caro, no, no creo que deba ser gratis», señala, antes de recordar que «en España no hay nada gratis» porque los servicios se pagan entre todos.

Pagar sí, pero a un precio razonable

Hay también lectores que no reclaman eliminar la factura, sino simplemente contenerla. Anna Majo Cabrera cree que las familias deben asumir el coste, pero critica algunos precios: «Todos los que se queden a pagar pero a un precio razonable». Según explica, hay colegios donde el comedor alcanza los nueve euros diarios y considera esa cantidad excesiva. Mari Lòp coincide: «Gratis no, pero debería de ser un poco más barato de lo que se está pagando», y pone como ejemplo un menú infantil de 12 euros.

También Maria del Carmen Andrades busca una solución a medio camino: «Preferiblemente que fuera gratis. Pero si no puede ser, que sea lo mismo para todos. Y baratito».

Jessica Elena Carrasco introduce una perspectiva distinta en el debate. Para ella, el verdadero problema está en la conciliación y en el tiempo que las familias pueden dedicar a sus hijos. «Los niños deberían poder comer con sus progenitores. Conciliar no es poner dinero para externalizar cuidados, es poder tener reducciones y adaptaciones de jornada, permisos que nos den tiempo para criarlos», sostiene. Juan V. Cardona también pone límites a la gratuidad y plantea que el comedor debería priorizar a las familias en las que trabajan ambos progenitores: «Prioridad 1: cuando papá y mamá trabajan. Y nada de gratis».