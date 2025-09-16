Todd Terry, dj y productor musical: «Hay demasiados ‘disc jockeys’, hasta mi abuela puede ser ‘dj’ ahora»

Todd Terry (1967. Brooklyn. New York) es un pionero de la música de baile, apodado el ‘Dios del house’ por su maestría técnica y sus samples de canciones de famosos artistas del funk y del pop como Michael Jackson, Jocelyn Brown, Björk, Annie Lennox y Everything But The Girl, entre otros. Fue uno de los creadores del ‘Chicago House’, creó un estilo propio y obtuvo fama y dinero en los años 80 y 90 como productor, remezclador y dj. Ha tenido su residencia en el Club Edén este verano, y en su vuelta a Ibiza analiza el momento actual de la música de baile y se muestra crítico con la falta de alma de la música electrónica.

¿Cuándo fue la primera vez que vino a Ibiza?

Fue en 1994, vine para hacer una actuación en directo en la fiesta de Ministry of Sound en Pacha.

¿Dónde más ha pinchado en la isla desde entonces?

A lo largo de los años en Café del Mar y en mi actual residencia en la discoteca Edén de Sant Antoni.

¿Qué recuerda de la época de Ministry of Sound en los años 90?

La música era muy buena entonces, no se puede decir lo mismo de lo que hay ahora, podías bailar y cantar con la gente, interactuar de una manera espontánea. Ahora hay menos vocales y melodías en la música, hemos perdido eso y es una pena.

¿Cuál es la diferencia entre la música de los 80 y 90 y la actual?

Era más auténtica, tenía mas soul y estaba hecha por músicos de verdad. La industria no nos dejó hacer lo que queríamos y le hemos dejado este tipo de música con menos calidad a los jóvenes actuales. Todos hemos hecho una injusticia porque la evolución es mala. Ahora estamos intentando cambiar la electrónica y volver atrás en busca de música con alma y ritmo.

¿Se considera productor, remezclador o dj?

Soy productor en esencia ya que esta faceta te permite crear más, y yo veo la música en colores, cuando creo lo hago en naranja, azul, verde… pero a veces lo tienes que pinchar también y ahí entra la faceta de dj, pero sin duda me gusta más producir, es más creativo.

Ha hecho ‘samples’ y remezclas famosas de muchos artistas importantes de la música soul, house y pop como Michael Jackson, Jungle Brothers, Jocelyn Brown, Annie Lennox, Björk o Kylie Minogue y Everything But The Girl, entre otros ¿Por qué dejó de producir ‘samples’ de éxito para bailar?

Hoy en día no hay artistas realmente famosos, ni grandes éxitos para remezclar con garantía. La industria no permite a los artistas hacer lo que quieren porque no hay un corazón real haciendo música. Ahora tienes la inteligencia artificial y un joven que puede hacer arreglos. La tecnología ha afectado a la música en general, el house era único, especial y genuino y daba mucho juego para producir y pinchar. Pero desgraciadamente ya no tenemos artistas reales, necesitamos talentos pero no nos dejan producirlos porque lo único que importa es el dinero, no lo artístico. En este momento el dinero es el artista.

¿Cómo ha ido su temporada en Edén?

Hemos tenido altos y bajos ya que hay mucha competencia. Es diferente ahora que en épocas anteriores. Hemos perdido nuestra alma como artistas y está todo muy enfocado al dinero. La isla también ha cambiado mucho, todo va de cuánto cuestan las cosas y no sé cómo reconduciremos esta situación pero es lo que tenemos ahora. Me gusta la isla, pero se está perdiendo la magia y hay que recordar que la magia no es el dinero.

Usted era un ‘disc jockey’ en el más amplio sentido de la palabra, pinchaba con cuatro platos giratorios, obtuvo fama y dinero, desarrolló un estilo propio y ahora trabaja con muchos djs. ¿Cómo ve esta evolución?

Hay demasiados djs, todo el mundo puede ser dj ahora, hasta mi abuela puede serlo. No es justo para todos aquellos disc jockeys que han hecho un trabajo muy duro durante muchos años promocionando la buena música, me parece una falta de respeto. Entiendo la evolución de la tecnología y su poder pero los djs se están convirtiendo en consumidores de tecnología barata, y eso conlleva que el público consumidor solo se interesa por su teléfono y su dinero, pero no realmente por la música ni por bailar. Esta es una mala evolución para el arte de la música. Los djs y artistas deben centrarse en lo que hacen, con amor, enfocándose en su estilo y no copiando lo que hacen los demás.

¿La música electrónica, en general, es tan popular en Estados Unidos como en Europa?

Estados Unidos ha perdido el tren durante los últimos años pese a que el house, el soul, funk y otros estilos han nacido ahí. Hay más música actual en Londres o España, voy menos a EEUU porque no hay tanto interés por la música de baile de este estilo.

¿Es difícil hacer bailar a la gente en los macroclubes actuales?

Mucho, porque los jóvenes están pendientes exclusivamente del móvil. Yo pienso ‘baila y vive la música’ pero los clubbers no están demasiado interesados en el baile. Tampoco se pone buena música ya en la radio ni en Spotify. En cierta manera a la gente le da miedo expresar sus sentimientos o expresarse bailando, están muy enfocados en lo que lleva puesto el otro y en hacerse una foto para subir a la red y demostrar que han estado ahí y se pierden el momento real que están viviendo.

¿Cómo ve el mundo de la música global ahora y en un futuro inmediato?

No hay grandes marcas discográficas, mucha gente tiene su propia compañía y todo está en Youtube o Spotify. No sé hacía dónde va. Solo sé lo que yo voy a hacer, pinchar lo que a mí me gusta y lo que pienso que a mi audiencia, a mi gente y a mis fans les puede gustar. Está bien mezclar buena música de épocas anteriores con cosas nuevas.

¿La nueva tecnología y la IA van a cambiar la forma de escuchar y sentir la música?

He hecho algunas cosas con IA pero bajo mi punto de vista se seguirá necesitando el talento de los artistas, así que da igual si está la tecnología o no, voy a seguir poniendo música funky y con ritmo. Soy un dj auténtico que necesita la creatividad, el amor, el funky y tu alma para ser muy bueno. La tecnología actual y futura puede tenerlo todo pero no mi talento. Tina Turner dijo: «Pueden tenerlo todo pero no podrán tener mi nombre». Mi nombre, mi cerebro, mi alma, porque yo soy el artista.

¿Qué es para usted Ibiza, un lugar de trabajo o un destino musical?

Ese un lugar mágico que tiene que mantener, ante todo su esencia, tenemos hoteles más grandes y de lujo, discotecas más importantes y lugares que valen mucho dinero, sin embargo pienso que tenemos que volver a la esencia y al corazón de la isla para que siga latiendo fuerte, si no latirá cada vez más despacio. Espero que no surjan más cosas que distorsionen su dimensión, hay que mantener la isla bonita, con su espíritu y su alma. Me gusta mucho disfrutar de la isla después del atardecer, con la brisa y la calma que queda. Es un momento muy especial que se eleva al siguiente nivel de la noche.

Este verano ha abierto el mayor ‘hyperclub’ del mundo, UNVRS. ¿Qué le parece?

He estado, es impresionante pero creo que necesita alma. Es un lugar que la gente va a visitar pero ¿necesitábamos eso aquí? Lo veo bien en un sitio como Las Vegas.