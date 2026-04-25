Palma International Boat Show 2026 abre la temporada náutica del Mediterráneo

El Palma International Boat Show 2026 abrirá sus puertas el próximo 29 de abril en el Moll Vell de Palma con una edición que volverá a situar a Baleares en el centro del mapa náutico mediterráneo. En esta nueva edición, la feria tendrá conexión directa con Ibiza gracias a la presencia de firmas de la isla como Supermercado Náutico.

La cita náutica, que se prolongará hasta el 2 de mayo, reunirá a empresas líderes del sector, una amplia representación internacional y una oferta pensada tanto para profesionales como para aficionados, en un certamen que inaugura la temporada en el Mediterráneo. «Esta feria se ha consolidado como la segunda más potente de España, detrás de la de Barcelona», afirma José Muñoz, de Supermercado Náutico (Ibiza), quien destaca que es una oportunidad perfecta para los ibicencos para visitar Palma y disfrutar de una feria que, además de interesante desde el punto de vista náutico, resulta muy bonita para curiosear y pasear.

Dos grandes zonas para estructurar la feria

Organizado por ADRBalears, entidad dependiente de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, junto con la Balearic Yacht Brokers Association (BYBA), el salón llega a esta nueva edición con el objetivo de reforzar su papel como uno de los grandes referentes del calendario náutico europeo. A pocos días de su inauguración, el recinto vive el ritmo intenso de los preparativos. Más de 200 personas trabajan desde principios de mes en el montaje de la feria, repartidas entre el Moll Vell de Palma y la Marina Port de Mallorca, las dos grandes zonas en las que se estructurará el evento. Técnicos, montadores, electricistas, carpinteros, personal logístico y equipos de producción ultiman todos los detalles para que el próximo 29 de abril esté todo listo para recibir a miles de visitantes.

Entre las actuaciones más llamativas de estos días destaca la instalación de la infraestructura flotante que dará forma al recorrido del salón. Una de las tareas más complejas ha sido el montaje de hasta 200 metros de línea flotante destinada al amarre de yates y a la circulación del público. A ello se suma la colocación de la pasarela flotante que unirá el Espigó de Consigna con el Moll de la Indústria Pesquera, una estructura de 72 metros de longitud y cinco metros de anchura que permitirá realizar una visita circular a la feria, mejorando la experiencia del visitante y facilitando un recorrido más cómodo y completo por el recinto.

Además, las dos zonas principales del salón, Moll Vell y Marina Port de Mallorca, estarán conectadas por mar mediante lanzaderas que cubrirán el trayecto en apenas cinco minutos. Este servicio facilitará la movilidad entre ambos espacios y permitirá recorrer de forma ágil los distintos ambientes y segmentos de una feria que ha ganado en tamaño, visibilidad y especialización.

Una de las grandes novedades de esta edición es la consolidación de una identidad unificada para todo el certamen. El Palma International Boat Show integrará bajo una sola marca todas sus áreas y segmentos, reforzando así su proyección nacional e internacional. Esta evolución responde al crecimiento del evento y a la necesidad de ordenar una oferta cada vez más ambiciosa y especializada.

Tres grandes áreas para diferentes tipos de barcos

Los visitantes encontrarán este año tres grandes áreas diferenciadas en la feria. Por un lado, Shipyard & Equipment, centrada en la exhibición de yates de hasta 35 metros, además de astilleros, distribuidores y proveedores de servicios. Por otro, Superyacht Village, donde se presentarán yates de más de 24 metros disponibles para venta o alquiler y con un enfoque claramente orientado al público profesional. Y, finalmente, Superyacht New Build Hub, el espacio dedicado a los megayates de vela de más de 35 metros, con presencia de astilleros, arquitectos navales y estudios de diseño. Esta última zona se ubicará en Marina Port de Mallorca, mientras que las otras dos se desarrollarán en el Moll Vell.

De este modo, quienes visiten la feria no solo encontrarán embarcaciones de gran eslora y las últimas tendencias del mercado, sino también una panorámica muy completa del ecosistema náutico actual: desde construcción y equipamiento hasta brokerage, diseño, servicios especializados e innovación aplicada al sector. Todo ello en un entorno que vuelve a combinar exposición comercial, networking y proyección internacional.

Las náuticas de Ibiza, por lo general, no contarán con estands propios, sino que irán vinculadas a otras marcas del sector. «En nuestro caso, estaremos en el estand de Sasga, el astillero menorquín que hace unos barcos muy bonitos», expresa José Muñoz. Una oportunidad para conocer tres de los cinco modelos de esta marca balear que se inspira en los llaüts tradicionales dotándolos de alta tecnología. Supermercado Náutico estará también en los estands de Beneteau y en el de Lasai con sus barcos eléctricos.

La edición del Palma International Boat Show 2026 quiere subrayar con más fuerza que nunca su compromiso con el medio ambiente. Desde la organización subrayan que la apuesta por la sostenibilidad es un giro necesario para alinear el certamen con los retos ambientales, sociales y económicos actuales. Para mantener y reforzar el liderazgo del PIBS en el Mediterráneo, la visión sostenible se tiene que convertir en un eje transversal, con un impacto positivo tanto en la comunidad local como en el medio natural y marino.