Giros prohibidos y maniobras de riesgo en Ibiza: las cámaras de Sant Josep lo graban todo

Las cámaras de videovigilancia instaladas en distintos puntos de Sant Josep han captado varias imprudencias protagonizadas por conductores de coches y motocicletas, unas imágenes que la Policía Local ha decidido difundir para concienciar sobre los riesgos de incumplir las normas de circulación.

En el vídeo compartido por los agentes en sus redes sociales pueden observarse diferentes maniobras realizadas por vehículos que ponen de manifiesto los peligros de buscar atajos o efectuar movimientos indebidos en la carretera.

«Ganar unos minutos no puede suponer poner en riesgo nuestra seguridad»

«Todos llevamos un ritmo de vida agitado. Lo sabemos. Tenemos horarios que cumplir, lugares a los que llegar y, muchas veces, queremos hacerlo cuanto antes», señala la Policía Local de Sant Josep, que advierte, sin embargo, de que «ganar unos minutos no puede suponer poner en riesgo nuestra seguridad ni la de los demás».

Los agentes ponen especialmente el foco en los giros indebidos, que pueden parecer una infracción menor, pero que pueden sorprender a otros usuarios de la vía. «Puede sorprender al resto de conductores, motoristas, ciclistas o peatones y acabar provocando un siniestro vial», recuerdan.

La Policía Local insiste así en la importancia de cumplir todas las normas de circulación, independientemente de las prisas. «Al volante, una decisión que parece ahorrarnos unos minutos puede tener consecuencias que nadie quiere», destacan.

El mensaje que acompaña al vídeo de Instagram termina con una recomendación clara dirigida a quienes circulan por las carreteras del municipio: «No busquemos el atajo. Hagamos el camino seguro».