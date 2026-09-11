¿Tienes 5.000 euros ahorrados? Los bancos vuelven a pagar por los depósitos y cuentas remuneradas

Quienes tienen 5.000 euros o más ahorrados disponen actualmente de más alternativas para obtener rentabilidad por su dinero que hace unos años. Tras un largo periodo en el que los bancos apenas remuneraban el ahorro, distintas entidades han recuperado las cuentas remuneradas y los depósitos con intereses.

Este cambio ha reactivado la competencia por captar el dinero de los clientes. Sin embargo, las ofertas no tienen todas las mismas características y, en algunos casos, las rentabilidades anunciadas están condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos.

Por qué los bancos vuelven a competir por los ahorros

Los depósitos de los clientes constituyen una de las fuentes de financiación de las entidades. Cuando aumenta la competencia y los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) se encuentran en niveles más elevados, los bancos tienen más incentivos para mejorar las condiciones ofrecidas a los ahorradores.

Pero el objetivo no es únicamente captar dinero. Muchas entidades buscan también incorporar nuevos clientes, conseguir que domicilien sus nóminas, utilicen tarjetas o mantengan una relación más amplia con el banco.

Por este motivo, resulta especialmente importante revisar las condiciones asociadas a cada producto.

Qué hay que comprobar en una oferta

Los depósitos bancarios y las cuentas remuneradas son productos financieros habituales y regulados, pero una rentabilidad elevada puede estar sujeta a limitaciones.

El interés puede aplicarse únicamente hasta una determinada cantidad, mantenerse solo durante unos meses o exigir que el cliente domicilie ingresos, haga compras con tarjeta o contrate otros productos.

Antes de elegir una oferta es necesario fijarse en elementos como la TAE, el plazo, las condiciones, las comisiones y la posibilidad de disponer del dinero.

Ibercaja ofrece un 5,09% TAE para los primeros 5.000 euros

Entre las ofertas señaladas destaca la Cuenta Vamos de Ibercaja, que remunera los primeros 5.000 euros al 5,09% TAE durante el primer año.

Para obtener esa rentabilidad, sin embargo, el cliente debe cumplir determinadas condiciones de vinculación, entre ellas la domiciliación de ingresos.

También existen otras alternativas en el mercado.

WiZink ofrece un depósito a 18 meses con una rentabilidad del 2,85% TAE a partir de 5.000 euros.

Por su parte, Bankinter ofrece un 2,5% TAE en su cuenta digital para nuevos clientes, mientras que Revolut ha llegado a promocionar rentabilidades de hasta el 3,51% TAE en determinadas campañas temporales.

Entidades como Banca Sistema, Banca CF+ o EBN Banco cuentan asimismo con productos cuya remuneración se sitúa alrededor o por encima del 2%.

Un escenario diferente al de los últimos años

Estas remuneraciones no han sido habituales durante los últimos tiempos. Durante casi una década, los tipos de interés permanecieron en niveles muy bajos y numerosas entidades ofrecían un 0% o una rentabilidad prácticamente inexistente por los ahorros.

La situación actual está relacionada con el cambio de la política monetaria y con la competencia entre los bancos para atraer liquidez.

Esto abre una ventana de oportunidad para los ahorradores, aunque las rentabilidades actuales no tienen por qué mantenerse de forma indefinida. Las condiciones pueden cambiar si el BCE modifica los tipos o si las entidades reducen su necesidad de captar ahorro.

Diferencias entre depósitos y cuentas remuneradas

Los especialistas en finanzas señalan que mantener el dinero en una cuenta corriente al 0% puede hacer que pierda poder adquisitivo con el paso del tiempo, especialmente cuando la inflación es elevada.

Por ello, plantean comparar alternativas que permitan obtener una mayor rentabilidad sin asumir riesgos innecesarios.

También es importante diferenciar entre un depósito a plazo y una cuenta remunerada.

El depósito suele ofrecer una rentabilidad acordada durante un periodo determinado, aunque puede imponer limitaciones a la disponibilidad del dinero.

La cuenta remunerada proporciona generalmente más flexibilidad y liquidez, pero la entidad puede cambiar el interés una vez finalizado el periodo promocional.

Qué revisar antes de colocar 5.000 euros

A la hora de comparar ofertas, es importante comprobar la TAE real y no quedarse únicamente con el porcentaje destacado en la publicidad.

También hay que revisar cuánto tiempo se mantiene la promoción, si exige domiciliar una nómina o recibos, utilizar tarjetas o asumir otras condiciones, así como comprobar las posibles comisiones.

La necesidad de recuperar el dinero a corto plazo es otro factor a tener en cuenta. También conviene verificar si el producto está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos y evitar contratar productos que no se comprendan únicamente para acceder a una rentabilidad mayor.

Los bancos vuelven a pagar por captar ahorro

La principal diferencia respecto a años anteriores es que las entidades han vuelto a ofrecer remuneración por los depósitos de sus clientes.

Para los bancos supone una fórmula para captar liquidez y atraer nuevos usuarios. Para los ahorradores permite buscar una rentabilidad para un dinero que, de otro modo, podría permanecer sin remunerar.

El porcentaje más alto, sin embargo, no determina por sí solo cuál es la mejor alternativa. También entran en juego la rentabilidad, la seguridad, la liquidez y las condiciones exigidas.

Para quienes disponen de 5.000 euros o más, comparar las ofertas y conocer los requisitos de cada producto puede marcar la diferencia entre mantener el dinero sin remuneración o conseguir un rendimiento por esos ahorros.