Ibiza20 reúne a referentes de Google, Canva, Bizum, CaixaBank y LLYC en la cita del talento digital

Después de 14 ediciones celebradas en Formentera, el proyecto evoluciona y da el salto a Ibiza con una nueva identidad: Ibiza20. Una nueva etapa que mantiene la experiencia y la esencia construidas durante estos años y que nace con vocación de continuidad en la isla.

Creado y dirigido por la periodista Rosa Castells, Ibiza20 es un espacio para compartir conocimiento, descubrir nuevas tendencias y conocer de primera mano los cambios que están viviendo la comunicación, la creatividad, las marcas y el entorno digital.

Para esta primera edición, Ibiza20 reúne a profesionales de primer nivel y referentes en sus respectivos ámbitos, procedentes de compañías como Google, Canva, Bizum, CaixaBank y LLYC, entre otros, que compartirán su experiencia, visión y aprendizajes con los participantes.

¿Qué es Ibiza20?

Ibiza20 es un encuentro para descubrir las últimas tendencias en comunicación, creatividad y cultura digital de la mano de profesionales referentes. Un espacio para inspirarse, compartir experiencias y llevarse nuevas ideas aplicables a nuestros proyectos, negocios o empresas.

Para asistir es necesario adquirir entrada El jueves 22 de octubre, Ibiza20 reunirá en el Club Diario de Ibiza charlas, debate y networking, y continuará por la noche con una fiesta abierta a todos los participantes. El viernes 23 por la mañana, diferentes actividades en Ibiza permitirán seguir compartiendo y conectando. Para asistir a Ibiza20 es necesario adqurir entrada en ibiza20.com

Profesionales referentes, experiencias reales

Uno de los principales valores de Ibiza20 es la oportunidad de escuchar y compartir espacio con profesionales que ocupan posiciones de responsabilidad en algunas de las compañías más relevantes del panorama actual.

Participarán Anaïs P. Figueras, directora de Comunicación de Google España y Portugal; Soraya C. Hidalgo, General Manager de Canva; Lorena Poza, directora de Comunicación, Marketing y Sostenibilidad de Bizum; Óscar Ordoñez, director de Marketing & Experiences de CaixaBank, y Gemma Gutiérrez, directora general de Marketing Solutions Europa de LLYC.

Perfiles y trayectorias diferentes que permitirán acercarse a los cambios que están viviendo las empresas desde perspectivas como la comunicación, la creatividad, el marketing, la tecnología, la reputación, la experiencia de cliente y la construcción de marca.

¿A quién va dirigido Ibiza20?

Ibiza20 está dirigido a profesionales, empresarios, emprendedores, directivos y personas vinculadas a la comunicación, el marketing, la creatividad y el entorno digital que quieren estar al día y entender cómo las nuevas tendencias pueden afectar a sus negocios, empresas o proyectos.

Ibiza20 es la evolución de Formentera20, que celebró 14 ediciones. / Ibiza20

También a quienes buscan nuevas ideas, inspiración y herramientas que puedan trasladar a su día a día profesional, además de la oportunidad de conocer y conectar con personas de diferentes sectores. No es necesario ser experto en el entorno digital. Ibiza20 está pensado, sobre todo, para personas curiosas, con ganas de aprender, compartir y evolucionar profesionalmente.

¿Qué diferencia a Ibiza20?

Ibiza20 apuesta por un formato diferente al de los grandes congresos donde se suceden las ponencias y el público ocupa únicamente el papel de espectador. En Ibiza20, las personas que asisten también forman parte de la experiencia.

Las charlas y los debates son una parte esencial, pero también lo son los momentos para preguntar, intercambiar experiencias y conocer a otros participantes. Por eso, el networking está integrado en el propio concepto del encuentro y no se plantea como una actividad secundaria.

“Reunimos a profesionales referentes para compartir conocimiento, tendencias y experiencias en un formato cercano. Ibiza20 es un espacio para descubrir nuevas ideas, inspirarnos, encontrar ideas que podamos aplicar a nuestros negocios o empresas y, sobre todo, conectar con otras personas”, explica Rosa Castells, creadora y directora de Ibiza20.

Ibiza, punto de encuentro

Ibiza20 nace con la voluntad de crear en la isla un nuevo espacio para profesionales vinculados a la comunicación, la creatividad, el marketing y la cultura digital, combinando contenidos de primer nivel con un formato próximo y participativo.

Las ponencias y las charlas se celebrarán en el Club Diario de Ibiza. / Zowy Voeten

La elección de Ibiza forma parte de la propia identidad del proyecto: una isla abierta, conectada y con capacidad para reunir perfiles, sectores e inquietudes muy diferentes. Ibiza20 no se plantea como una cita puntual. El proyecto nace con vocación de continuidad y con la intención de crecer edición tras edición y consolidarse como un encuentro de referencia en el entorno digital, manteniendo su apuesta por la calidad de los contenidos, la cercanía y las conexiones entre las personas.

Ibiza20 está organizado por Rosa Castells (RC) y cuenta con el patrocinio de CaixaBank, Ayuntamiento de Ibiza, Infinitel, Gráffica y el apoyo y la colaboración de Diario de Ibiza

Dos días para aprender y conectar

El jueves 22 de octubre, Ibiza20 reunirá en el Club Diario de Ibiza charlas, debate y networking, y continuará por la noche con una fiesta abierta a todos los participantes.

El viernes 23 por la mañana, diferentes actividades en Ibiza permitirán seguir compartiendo y conectando.

Información e inscripciones

Para asistir a Ibiza20 es necesario adquirir entrada en ibiza20.com

Contacto: hola@ibiza20.com