Ibiza sigue ofreciendo playa, gastronomía y ocio mucho después de agosto

Agosto baja el volumen, pero Ibiza no apaga el verano. Septiembre y octubre llegan con otra cadencia, menos acelerada y más amable, y permiten descubrir una isla que sigue mirando al mar, llenando terrazas y manteniendo viva su agenda de ocio. Para quienes residen aquí todo el año, son además meses especialmente esperados: después de semanas marcadas por carreteras llenas, jornadas intensas y una actividad constante, llega el momento de volver a disfrutar de casa sin renunciar a nada importante.

Nassau Beach Club sigue abierto para ofrecer un plan que se alarga desde la mañana hasta la noche. | CHRISTIAN FRANCO

El cambio se nota desde primera hora. El agua conserva temperaturas agradables, las playas recuperan espacio y desayunar, caminar o sentarse frente al Mediterráneo deja de ser una carrera contra el reloj. Beachouse mantiene ese espíritu de día completo en Platja d’en Bossa, con yoga matinal, desayuno, cocina mediterránea y noches iluminadas por velas, mientras Tanit Beach Ibiza y Nassau Beach Club prolongan la combinación de playa, gastronomía, música y espectáculo que define buena parte del verano ibicenco más tranquilo.

Beachouse ofrece un plan tranquilo para desconectar y disfrutar de la playa. | BEACHOUSE IBIZA

La mesa también gana otra dimensión cuando desaparecen las prisas. En Sant Llorenç, el restsaurante Can Secret convierte el producto de temporada y su propio huerto en una cocina mediterránea contemporánea pensada para alargar la sobremesa. En Cala Llonga, Mondrian Ibiza y Hyde Ibiza abren sus terrazas a sabores japoneses en Niko Al Fresco y mexicanos en Cuyo, siempre con la bahía como telón de fondo. Y en The Site Ibiza, StreetXO mantiene la oportunidad de descubrir el universo de Dabiz Muñoz.

La isla ofrece un sinfín de paisajes para descubrir haciendo senderismo. | ISTOCK

Para el residente, ese cambio de ritmo abre posibilidades que en julio o agosto muchas veces quedan aplazadas. Nobu Hotel Ibiza Bay refuerza esa idea de casa abierta a la isla con desayunos accesibles al público local, opciones para pasar el día en sus piscinas y una oferta que va de Chambao By the Beach a Nobu Restaurant y The Rooftop. En el norte, Hacienda Na Xamena invita a disfrutar de gastronomía, masajes y cascadas suspendidas sin necesidad de alojarse.

El spa de Nômade Temple Ibiza permite reconectar con uno mismo a través de distintos tratamientos. | NÔMADE TEMPLE IBIZA

Esa misma lógica encaja con un alojamiento entendido no solo para quien llega de fuera, sino también como escenario de una escapada cercana. Cala Llonga ofrece en Hyde y Mondrian un refugio entre pinos y aguas tranquilas, conectado por barco con distintos puntos de la isla, mientras Nômade Temple Ibiza, en Portinatx, propone bajar pulsaciones entre agua, tratamientos y experiencias de bienestar. Son formas de regalarse unas horas, una comida o una noche y sentirse de vacaciones sin salir de Ibiza.

El aquarium des Cap Blanc es un plan familiar ideal. | MARIA MOLINA

Y cuando llega la tarde, la música demuestra que septiembre no es un epílogo. Hï Ibiza mantiene residencias y propuestas hasta su Closing Party del 9 de octubre; Ushuaïa Ibiza estira su calendario al aire libre hasta el día 10 de cotubre, y [UNVRS] concentra en estas semanas últimas residencias, citas especiales y un gran fin de temporada. La intensidad sigue ahí, pero con un calendario que permite escoger mejor, recuperar noches pendientes y disfrutar la cultura de club con más espacio.

Amnesia Ibiza celebra 50 años. | AMNESIA IBIZA

Todavía quedan muchos planes por delante

La noche suma, además, citas con memoria y personalidad. Amnesia celebra su 50 aniversario con una temporada atravesada por su historia; Pacha sigue apoyándose en algunas de sus marcas más reconocibles, y Le Weekend Manumission llevará del 25 al 27 de septiembre el espíritu de finales de los noventa a 528 Ibiza, Pikes Ibiza e Ibiza Rocks Bar. Son propuestas diferentes pero que comparten una idea esencial: la cultura nocturna de la isla no termina con agosto, sigue viva después.

Fuera de la noche, el final del verano recupera otra Ibiza igual de apetecible. Las temperaturas más suaves invitan a caminar entre Cala Bassa y Platges de Comte, pedalear por ses Salines, visitar el Aquarium Cap Blanc o la Cova de Can Marçà, volver a los museos, recorrer mercadillos o mirar el cielo desde un observatorio. Son planes sencillos, muchos de ellos familiares, que ganan valor cuando se puede improvisar y cuando la isla deja de exigir una agenda milimetrada.

También es un momento para sentarse a la mesa. Elia, en Destino Five Ibiza, une cocina griega, producto ibicenco y vistas sobre Talamanca; Can Secret reivindica el huerto y la estacionalidad; Beachouse invita a prolongar el almuerzo junto al mar; Tanit combina raíces mediterráneas y asiáticas; y Nassau transforma la jornada de playa en una experiencia que continúa de noche. En septiembre y octubre, comer fuera deja de ser un paréntesis entre planes y vuelve a convertirse en el plan.

Quizá esa sea la gran ventaja de estos meses: Ibiza sigue ofreciendo casi todo lo que asociamos al verano, pero lo hace con más aire. Todavía hay baños, puestas de sol, terrazas, restaurantes, hoteles, música, fiestas y escapadas, solo que el tiempo parece ensancharse. Para el residente, septiembre y octubre no son la despedida de una temporada que otros han disfrutado, sino la ocasión de hacerla propia. Cuando agosto se marcha, la isla no se cierra. Simplemente baja el volumen.