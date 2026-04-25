Barcos ideales para navegar en Ibiza

La cuenta atrás ha comenzado. Del miércoles 29 de abril al sábado 2 de mayo, Palma se convierte en el epicentro de la náutica en Baleares con su esperada feria, una oportunidad perfecta para descubrir novedades, comparar opciones y preparar la temporada con ventaja.

La Flyer 10 de Beneteau, perfecta para navegar en Ibiza. | BENETEAU

Modelos para disfrutar de la navegación en Ibiza

Navegación dinámica y aventurera con los barcos Wellcraft. | WELLCRAFT

Supermercado Náutico estará presente en el estand de Sasga Yachts, donde los visitantes podrán ver de cerca tres modelos clave del astillero: Sasga 35, Sasga 42 y Sasga 48. Tres embarcaciones diseñadas para el Mediterráneo, que destacan por su solidez, eficiencia y facilidad de navegación.

El Sasga 35 es la opción ideal para quienes buscan versatilidad: manejable, cómodo y perfecto tanto para salidas de día como para escapadas de fin de semana. El Sasga 42 da un paso más en espacio y confort, pensado para disfrutar más tiempo a bordo con total tranquilidad. Y el Sasga 48 representa el máximo nivel dentro de la gama: amplitud, acabados de alta calidad y una navegación segura para quienes buscan una experiencia más completa en el mar.

Además, en la feria náutica se podrán ver otras propuestas que marcan tendencia en el sector, como Lasai, con su embarcación eléctrica, y Beneteau, referente internacional en innovación y diseño. Dentro de esta marca, destacan especialmente los modelos Flyer 10 y Flyer 6, dos embarcaciones muy demandadas por su polivalencia, estética moderna y excelente comportamiento. Y aquí hay una ventaja clara: Supermercado Náutico dispone de stock en Ibiza, lo que permite entrega inmediata para esta misma temporada.

A esta oferta se suma también Wellcraft, una marca con fuerte personalidad deportiva y un posicionamiento muy claro hacia la navegación más dinámica y aventurera. En especial, destaca la Wellcraft 28, una embarcación que combina diseño robusto, altas prestaciones y gran polivalencia. Es una opción muy atractiva para quienes buscan sensaciones en el mar sin renunciar a confort y funcionalidad, ideal tanto para salidas rápidas como para disfrutar de jornadas completas de navegación con total seguridad.

«Si estás pensando en cambiar de barco o dar el salto a uno nuevo, este es el momento. Ven a verlos, súbete a bordo y resuelve todas tus dudas con asesoramiento directo», afirman desde Supermercado Náutico.

La tienda más grande de efectos navales de Ibiza

Pero la propuesta no acaba en la feria. Supermercado Náutico es mucho más: cuenta con la tienda más grande de efectos navales y repuestos de la isla, con todo lo necesario para el mantenimiento, equipamiento y mejora de cualquier embarcación. Desde recambios técnicos hasta accesorios, electrónica o productos de mantenimiento.

Y ahora, en plena pretemporada, es el mejor momento para preparar tu barco. La tienda dispone de una amplia gama de productos con ofertas especiales en ánodos y antifouling, esenciales para proteger el casco y garantizar el buen rendimiento durante toda la campaña. Anticiparse ahora significa ahorrar tiempo, dinero y problemas en plena temporada alta.

¿Quieres empezar la temporada con todo listo? Pásate por la feria y visítanos en el estand de Sasga, o acércate a nuestra tienda y aprovecha las promociones de pretemporada.

Este año, más que nunca, es momento de navegar con ventaja.