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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta, en directo | Un incendio arrasa unas 40 tiendas del campamento de migrantes del Tarajal
El PP contesta a los ataques de Marruecos y le culpa de la crisis de Ceuta por "acción u omisión"
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
El PP contesta a los ataques de Marruecos
El Partido Popular (PP) contestó este viernes mediante un comunicado formal a las acusaciones de Marruecos lanzadas a través de su ministerio de Asuntos Exteriores, que culpó al primer partido de la oposición en España de convertir la crisis de Ceuta en un "fondo de comercio electoral". Los de Alberto Núñez Feijóo reiteran negro sobre blanco que el régimen de Rabat "es responsable de lo ocurrido por acción u omisión". (Seguir leyendo)
Un incendio arrasa unas 40 tiendas del campamento de migrantes del Tarajal
La ciudad autónoma de Ceuta ha registrado esta madrugada nuevos incendios tras los altercados de los últimos días. Uno de los fuegos ha afectado a varias naves de El Tarajal, mientras que otro, de menor entidad y de carácter forestal, ha quemado una zona de monte bajo y podría estar relacionado con las hogueras que encienden los migrantes que viven en el área. (Seguir leyendo)
Planas: "Lo que propone la AFD para Alemania es lo mismo que PP y Vox proponen para Ceuta"
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado "muy sorprendido" por la actuación del PP y de Vox en relación con la situación en Ceuta, ya que "lo que propone AFD para Alemania es exactamente lo mismo que PP y Vox proponen para Ceuta".
Planas, que también fue embajador de España en Marruecos entre 2004 y 2010, ha explicado que estos dos partidos promueven que "no se cumplan las normas españolas e internacionales en relación con la repatriación, ya sea de adultos o de menores".
Ha reconocido que durante esta semana ha atraído la atención la victoria de la AFD en Sajonia, si bien "lo que más le sorprende" son las similitudes entre las propuestas de este partido con las que el Partido Popular y Vox han hecho ante la situación en Ceuta después de la entrada masiva de migrantes del pasado julio.
El CNI advirtió de que la regularización extraordinaria de inmigrantes "genera un riesgo para España"
Una "nota informativa" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que ha sido desclasificado por el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de la crisis de Ceuta advirtió el 24 de julio de que "el proceso en curso de regularización extraordinaria de personas migrantes en España" evidencia una "divergencia" con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que fue aprobado en mayo de 2024 bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE), "por lo que la posición de España podría quedar expuesta". (Seguir leyendo)
La Audiencia Nacional defiende la imparcialidad de Tardón en la causa sobre Ceuta
El presidente de la Audiencia Nacional (AN), Juan Manuel Fernández, ha asegurado que la "independencia" de la jueza María Tardón, encargada de la investigación sobre la entrada irregular de miles de migrantes en Ceuta, está "absolutamente fuera de toda duda y su imparcialidad también".
En una entrevista concedida este jueves al programa Hora 25 de la Cadena SER, recogida por EFE, Fernández ha añadido que no entiende "en absoluto" las críticas vertidas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha señalado su pasado como concejal del PP, puesto que, a juicio de Fernández, "no contribuyen a la fortaleza del Estado de Derecho".
Un inmigrante del CETI de Ceuta agrede a un vigilante de seguridad propinándole un cabezazo
Un inmigrante ha sido detenido en Ceuta después de haber agredido a un vigilante de seguridad en el interior del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), propinándole un cabezazo en la frente al mediar el vigilante en una reyerta dentro de estas instalaciones. Según ha denunciado en un comunicado la sección sindical de CCOO de la empresa Eulen Seguridad en Ceuta, los hechos han tenido lugar esta madrugada de jueves, alrededor de las 00:40 horas, cuando un vigilante que realizaba funciones de vigilancia en el puesto de cámaras detectó una reyerta entre varios grupos de residentes en el exterior de los módulos.
Decenas de ceutíes protestan en un marcha contra el papel del delegado del Gobierno
Decenas de ceutíes han vuelto a manifestarse a última hora de la tarde de hoy jueves en contra de la "invasión" sufrida los pasados días 30 y 31 de julio, en esta ocasión centrando sus críticas sobre la gestión del delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez.
Los ciudadanos han vuelto a tomar la plaza de los Reyes, junto a la sede gubernativa, para expresar su malestar por la actuación de la autoridad gubernativa ceutí, sobre todo a raíz de los mensajes que el CNI trasladó a un integrante del Gabinete del delegado en el día previo a la entrada masiva. "Delegado mentiroso" y "tus rilas" (en alusión a la expresión que utilizó el integrante de su Gabinete cuando recibió el aviso del CNI por whatsApp) han centrado las protestas ciudadanas, convocadas a través de las redes sociales.
El Gobierno dice que la asistencia escolar en Ceuta subió hoy al 81%
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que la asistencia escolar en Ceuta subió este jueves al 81%, lo que ha calificado como un "buen dato" mejor que el del miércoles. "He vuelto, en el día de hoy, a mantener nuevo contacto con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y hemos compartido el buen dato de asistencia a los colegios e institutos de Ceuta hoy: casi un 81%, cifra que es mejor que la de ayer", ha publicado Torres en la red social X.
El ministro ha informado de que hoy cuatro niñas que llegaron a Ceuta los días 30 y 31 de julio han sido reubicadas en Navarra, lo que ha agradecido a su presidenta María Chivite.
Pedro Sánchez agradece a António Costa su "apoyo inquebrantable" con Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este jueves al presidente del Consejo Europeo, António Costa, su "solidaridad y apoyo inquebrantable con Ceuta y la frontera Sur de la Unión Europea". Sánchez ha recibido en el Palacio de la Moncloa a Costa, que está realizando una gira por las capitales comunitarias al inicio del curso político. En un mensaje de su cuenta en la red social X, el presidente del Gobierno añade que "Europa necesita unos presupuestos ambiciosos, a la altura de los retos que afrontamos; que invierta en innovación, en resiliencia climática, sin descuidar una cohesión para todo el territorio y la protección de la agricultura y de la pesca".
Hungría y República Checa afean la ayuda de la UE a España al considerar que no ha hecho su "trabajo" en Ceuta
Hungría y República Checa han afeado este jueves la ayuda de 200 millones concedida por la Comisión Europea a España en el marco de la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, al considerar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha hecho su "trabajo" en cuanto a la protección de fronteras. El primer ministro húngaro, Peter Magyar, y su par checo, Andrej Babis, así lo han señalado durante una rueda de prensa conjunta celebrada en Bratislava, capital de Eslovaquia, tras un encuentro de los países del Grupo de Visegrado, que conforman junto a sus eslovaco, Robert Fico, y polaco, Donald Tusk.
"No es justo que Hungría pague un millón de euros al día para defender las fronteras comunes de Europa, la frontera húngara, mientras que otro primer ministro recibe 200 millones de euros de la Comisión Europea por no haber cumplido, quizá, con su cometido", ha declarado Magyar. "Esto está muy mal. No son buenas noticias. En absoluto", ha insistido el dirigente húngaro tras aludir a la condena millonaria impuesta a finales de 2025 por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) contra el país, entonces dirigido por Viktor Orbán, por su negativa a cumplir las normas comunitarias de asilo.
Por su parte, Babis ha defendido que los cuatro países representan la zona "más segura de Europa", alegando que son ellos quienes "deciden" quién reside en su territorio. "Aquí, en el Grupo de Visegrado, cada Estado miembro decide quién vivirá aquí y quién trabajará aquí", ha puntualizado.
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