Fortes, poderoses, lliures, iguals

«Sóc la dona de la meva vida». «L’èxit de cada dona és la inspiració d’una altra». «Totes podeu ser líders i fer costat a unes altres». «Ens volem lliures i fortes». «No més caça de bruixes». Són alguns dels missatges que omplen, des de la passada setmana, els murs de l’institut Quartó del Rei. Els missatges, fets amb guixos de colors, desapareixeran amb el sol i la pluja, però el missatge romandrà al si dels alumnes. Aquesta, al menys, és la intenció dels docents del centre que, amb motiu del 8M (Dia Internacional de la Dona), va organitzar un intensiu programa per conscienciar sobre la igualtat.

«Es varen organitzar diferents xerrades dirigides a tots els nivells d’alumnat amb l’objectiu de proporcionar els estudiants diferents perspectives sobre qüestions d’actualitat que afecten a les vides de les dones i condicionen les seues realitats», expliquen des del centre. Així, pel centre varen passar la subinspectora de la Policia Nacional i integrant de la Unitat d’Atenció a la Família i la dona (UFAM), Jimena López, que va explicar quina és la realitat de les dones dins dels cossos de seguretat i les situacions que atèn la unitat a l’illa, a més de resoldre els dubtes que varen plantejar els alumnes.

El psicòleg del Centre d’Estudi i Prevenció de Conductes Addictives (Cepca) Alejandro Moreno va parlar sobre noves masculinitats, feministe i com aquest beneficia tant les dones com els homes. El sufragi femení a Espanya i la figura de Clara Campoamor varen centrar la xerrada de Marián Suárez, professora d’història i directora de l’Escola d’Adults d’Eivissa mentre que la periodista Laura Ferrer va parlar sobre el masclisme a la publicitat.

Més activa va ser la trobada amb Marta Lliteras, exjugadora de la selecció nacional de rugbi, qui, a més d’explicar la situació que viuen les dones esportistes al món de la competició, va animar els estudiants a participar en dinàmiques d’equip on al·lots i al·lotes havien de col·laborar.

Alumnes pintant un mural al Quartó del Rei / Quartó del Rei

Les xerrades i trobades no varen ser les úniques activitats organitzades pel centre per a la jornada del 8M. Els alumnes de primer i segon de Secundària varen enregistrar pòdcasts sobre dones emprenedores i sobre escriptores del segle XXI. «També es varen familiaritzar amb cançons d’apoderament femení de diferents èpoques. Varen llegir i escoltar les lletres de temes com ‘You don’t own me’, de Lesley Gore; ‘Ella’ (Bebe) o ‘Run the world’ (Beyonce)», expliquen des del Quartó del Rei, on els escolars dels dos darrers cursos de Secundària varen veure el curtmetratge ‘Nuestra calle’, proposat pel Cepca, que explica les històries de quatre dones molt diferents que viuen a un mateix carrer i reflexionar sobre ell.

El pati del centre es va convertir aquest dia en l’epicentre de moltes de les activitats: concursos de karaoke feminista i murals de guix amb frases sobre igualtat, fer volar estels de color violeta i enganxats amb fil d’aquest mateix color i decorar els arbres del pati, sense fulles per l’hivern, amb papers de colors amb missatges sobre la igualtat, dibuixos i cites de dones.

Fortes i poderoses

«Som fortes i poderoses» és el lema que va escollir el Lycée Français per a les activitats d’enguany del 8M, una jornada de sensibilització sobre la igualtat per a l’alumnat, però també per als docents i les famílies. Una jornada on la realitat de la dona a la societat va ser el fil conductor de totes les activitats: exposicions, tallers, projeccions, repartiment de píndoles de feminisme, interpretació de personatges femenins històrics i la representació de l’obra de teatre ‘El sí de las niñas’, de Leandro Fernández de Moratín.

Una de les activitats del Liceu Francès / Lycée Français

«Va ser un visionari perquè va posar en discussió un costum de l’època: els pares concertaven els matrimonis de les seues filles per conveniència, sobretot, econòmica. Les dones eren molt joves i els futurs marits, molt grans», explica Sandra Torres, directora dels estudis d’espanyol del centre.

Més dones entrenadores

«Reivindicant la igualtat de gènere en l’àmbit esportiu, posant un focus especial en la necessitat d’incrementar la presència de dones entrenadores». Així va celebrar el 8M l’institut Balàfia, de Sant Llorenç, on qualifiquen de «preocupant» la realitat de les illes en aquest aspecte: «Menys del 12% de les entrenadores són dones i en esports com el rugbi amb prou feines arriben al 5%».

Imatges de les activitats de rugbi a l'institut Balàfia / Balàfia

Així, els tallers de rugbi i esport cooperatiu els varen impartir «exclusivament» dones, monitores i jugadores del Sant Josep Rugby Club «demostrant que les dones poden tenir un lloc tant a la direcció esportiva com a les banquetes». Sònia Calleja, presidenta del club (a més de jugadora i àrbitra), és l’única a tot Balears, i a tota Espanya només són tres. «Aquestes jornades ens ajuden a donar a conèixer un esport amb uns valors de respecte, companyerisme i compromís que es posen en pràctica tant dins com fora del camp», afirma.