Las imágenes del día de la DonA. Un centenar de personas participan de los actos organizados en Formentera para celebrar el Día Internacional de la Mujer 1 Ana Juan, Raquel Guasch, Llorenç Córdoba, Cristina Costa y Hugo Martínez, entre las autoridades. 2 Dos mujeres que asistien a los actos con su correspondiente pancarta que traen de su casa. 3 Un momento de la actuación del grupo de percusión Bloco Colubraria en la plaza de la Constitució de Sant Francesc. 4 La joven María José Naranjo levanta el aplauso de toda la plaza con una intervención directa y sin miedo. 5 La presidenta de Espai Dones, Dolores Tamargo. F

«¡Estamos hartas de ser menos!» | C.C. / Carmelo Convalia

Un centenar de vecinos se reunieron ayer en la plaza de la Constitució de Sant Francesc, en Formentera, para conmemorar la lucha de las mujeres a lo largo de la historia para lograr la igualdad. Un objetivo que todavía no se ha logrado y que se reivindica cada 8 de marzo. Espai Dones, colectivo que de forma discreta da apoyo a las mujeres en situaciones vulnerables y que cada año se encarga de montar el 8M, organizó los actos.

«¡Estamos hartas de ser menos!» / Carmelo Convalia

El de ayer en la plaza tuvo una clara protagonista. No lo quiso ser, pero con sus palabras dio en la diana. Se trata de una joven, María José Naranjo, que abrió la tarde y protagonizó una de las intervenciones más cortas y directas que se escucharon en la plaza.

«¡Estamos hartas de ser menos!» / Carmelo Convalia

Esta estudiante de segundo de la Secundaria del instituto Marc Ferrer estuvo acompañada de su madre en todo momento y levantó el aplauso de toda la plaza con un discurso en el que mezcló el castellano, el catalán y palabras del hablar de su propio país, Colombia, para reivindicar el derecho a no ser maltratada. Con un arrojo encomiable, María José dio gracias a todas las mujeres «por todo el esfuerzo a lo largo de la vida» para, inmediatamente, recordar a «las que no pueden estar aquí».

«¡Estamos hartas de ser menos!» / Carmelo Convalia

Sus palabras las resumió, las dejó en la sustancia, diciendo, ante la mirada atónita de los responsables políticos de todos los partidos que no faltaron a la cita: «Estoy harta». Entre ellos estaba el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, la delegada insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, e integrantes de todas las formaciones políticas con representación institucional. Entre el público, mujeres activistas y hombres, menos, que se implican en esta lucha por la igualdad.

«¡Estamos hartas de ser menos!» / Carmelo Convalia

«Estoy harta»

Pero María José Naranjo fue directa: « Estoy hasta de escucharte cosas morbosas; estoy harta de ver como hablas de mí en voz baja, estoy harta de que los profesores digan cosas insinuantes, estoy harta de que me digan que parezco una fácil por mi ropa, estoy harta de que me digan que por ser rubia soy tonta, de que si soy negra no tendré derechos o que no valgo». En este punto, esta joven se convirtió en las voces de todas las mujeres desdeñadas, maltratadas y humilladas para decir «estamos hartas de esto y queremos ser apoyadas y no menospreciadas». Siguió su intervención en catalán: «Avui et dic jo, que només et deixo clar qui sóc, sinó que jo també valc». Tras agradecer al público su atención terminó su intervención: «Como dirían en mi país ‘Quiubo pues, pónganse las pilas que vamos para adelante’». La respuesta: una cerrada ovación.

Espai Dones

Tras la intervención de esta joven que dejó a los asistentes sin aliento, fue el turno de la presidenta de Espai Dones, Dolores Tamargo, que leyó el manifiesto del 8M en el que, entre otras cosas, dejan claro que «el feminismo es consustancial a la democracia». «Solo avanzando en igualdad entre mujeres y hombres, y en la consecución de la plena ciudadanía de las mujeres, conseguiremos que nuestra sociedad avance de manera digna y justa. Recordó también el último lema elegido por las Naciones Unidas: «Invertir en las mujeres: acelerar el progreso». Para luego afirmar que «no se puede progresar sin la mitad de la población, que son las mujeres, ni a costa de ellas». Tal como expresa Naciones Unidas, continuó Tamargo «la igualdad de género es el mayor desafío actual en materia de derechos humanos». Además, «el progreso de las mujeres es un factor que beneficia a toda la sociedad». Continuó afirmando que: «El feminismo es una propuesta igualitaria y emancipadora que apela al conjunto de la sociedad». «Es nuestro compromiso seguir impulsando los avances que consigan alcanzar una sociedad mejor, más equitativa, en definitiva, más democrática».

Batucada

El manifiesto se leyó tanto en catalán como en castellano y luego varias mujeres pudieron exponer sus propuestas, entre ellas, Daisee Aguilera, que como representante del fútbol sala femenino, el Cosmitos, reinvindicó un trato igualitario respecto a las mujeres en el mundo del deporte.

Durante la tarde también actuó en la plaza el colectivo de percusión Bloco Colubraria y, ya por la noche, estaba prevista la actuación, bajo el título de ‘Música con nombre de mujer’ de PD Burbaia y PD Padjesa. Dos expertas en hacer bailar al público.

En el instituto Marc Ferrer durante la mañana se pintó un mural con motivo del Día de las Mujeres y está previsto un torneo de fútbol sala 3x3 Foot Mujer.