Médica de día y dj por la noche en Ibiza

Caro Lewis, natural de Córdoba (Argentina) y de 49 años, se prepara para vivir una temporada completa como dj este verano en Ibiza. Es médica de profesión desde hace 20 años y dj desde hace 13. Es especialista en dermatología, de lunes a viernes ejerce en un hospital de su provincia y los fines de semana se mete en la cabina donde pincha tech house, el género musical que más le gusta.

Aunque ambas facetas parezcan antagónicas, para ella son sinónimo de salud, bienestar y servicio, según publica Infobae en una extensa entrevista. Caro Lewis cumplirá este verano su sueño de pinchar en la isla durante toda la temporada.

El hecho de que viniese de una familia de médicos condicionó su trayectoria profesional, pero su lado artístico siempre estuvo presente, así como su persistencia para conseguir sus metas. El último año de carrera se quedó embarazada de su hijo, pero ello no le impidió terminar su grado y completar las prácticas con mucho esfuerzo y sacrificio.

Debut musical

La primera vez que bailó música electrónica fue en Pacha Buenos Aires. Su debut profesional llegó en 2012 en una discoteca de su ciudad, pero el gran hito en su trayectoria musical fue conocer al dj y productor musical Bushwacka. Cuando Caro Lewis supo que el dúo británico Layo and Bushwacka iba a ofrecer un show en Córdoba se propuso ir a conocerlo. Logró acceder al sector VIP e hizo de celestina con una amiga y el productor gracias a sus conocimientos de inglés. Él le dijo que cuando fuese a Europa le avisara y así fue. En su primer viaje a Ibiza contactó con Bushwaka y la invitó a una residencia.

Lewis ha pinchado, además, en Marbella y Milán y ha compartido cabina con djs como Dave Seaman, Just Be y Jamie Jones. "Nunca pude hacer hasta ahora una temporada completa en Ibiza, por mi trabajo como médica", confiesa a Infobae. "He llegado a irme un fin de semana, cuatro días nada más, porque era lo único que podía tomarme", lamenta, pero aun así logró crecer profesionalmente en el mundo de la música.

Además, participó en el set más visto en el mundo en cantidad de reproducciones: el Bolier Room de Carl Cox en Sant Antoni en 2013, gracias a la invitación de Bushwaka. Esta sesión histórica le abrió muchas puertas.

El camino hasta llegar aquíno ha sido fácil, Caro Lewis ha tenido que enfrentarse a muchos prejuicios por parte de sus allegados. Durante un tiempo llegó a sentir que vivía una doble vida: de día pelo recogido y poco maquillada y de noche aparecían los brillos, los peinados y looks de fiesta. Este año, Caro Lewis ha pedido un permiso no remunerado para poder trabajar toda la temporada en Ibiza. "Cuando pongo música, busco que la gente sonría, que cuando se vaya diga: ¡Qué buena noche!", señala.