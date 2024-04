Una famosa DJ rompe a llorar en las redes al explicar el robo que sufrió en Ibiza

Las vacaciones en Ibiza se han vuelto algo grises para la DJ británica Snoochie Shy. La artista y presentadora de radio y televisión ha compartido en sus redes sociales varios vídeos en los que explica entre lágrimas que le han robado el bolso con sus pertenencias más importantes mientras estaba de vacaciones en la isla.

"Cuando vi que me habían robado el bolso rompí a llorar, dentro estaba mi pasaporte, un disco duro con toda mi música, el anillo de mi abuela, unos tampones y el aparato para los dientes", explica la artista en sus redes sociales. Sin embargo, la historia ha sido menos trágica para la DJ gracias a la buena acción de una señora: "Una mujer me envió un mensaje de texto para decirme que había encontrado mi pasaporte y me lo devolvió. Le estoy muy agradecida", cuenta en sus redes.

La dj explica el robo en comisaría / IG

La artista, además, comparte con sus seguidores que rompió a llorar a mares cuando vio que no tenía el bolso. Sin embargo, gracias a la señora, "ha recuperado la esperanza en la humanidad". "Ahora al menos ya puedo volver a casa", cuenta.

Sin embargo, Snoochie ha asegurado que no iba a permitir que el robo arruinase sus vacaciones. "Confío en mi hermano Zach para que me saque fotos sexys en bikini", concluye.