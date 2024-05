Los asentados en sa Joveria piden empadronarse para recibir atención social

Varias de las personas asentadas en el aparcamiento disuasorio de sa Joveria han recurrido a los servicios sociales de Vila para tramitar el empadronamiento y poder acceder a los servicios públicos a pesar de vivir en una infravivienda. Un derecho de todos los ciudadanos que residen en este tipo de alojamientos.

A pesar de que muchos de ellos están empadronados en antiguas viviendas en las que tenían un contrato de alquiler, otros han perdido este empadronamiento o no han sido registrados todavía en el padrón municipal y necesitan hacerlo. Sin embargo, el hecho de residir en una caravana o autocaravana complica la gestión al tratarse de un vehículo y poder trasladarse de un municipio a otro.

Nabila, una de las ciudadanas de sa Joveria, se dirigió ayer hasta una de las oficinas de los servicios sociales de Vila para solicitar el registro en el municipio. «Lo idóneo sería que tuviéramos un sitio fijo donde pagáramos y pudiéramos tener luz y agua», opina antes de seguir: «A mí me gustaría, con mi trabajo, poder acceder a una vivienda en condiciones, pero bueno», se resigna la ciudadana.

La mujer ha informado a la unidad de Trabajo Social de la situación en la que se encuentran ella y su madre. Los servicios sociales les han solicitado, por su parte, el documento de compraventa de la caravana en la que viven. No les han indicado, no obstante, muchos detalles sobre el proceso.

Griselda explica que ella sí está empadronada en el piso en el que vivía en Ibiza antes de que no pudiera permitirse el pago del alquiler. Al igual que Guillermo, quien está registrado en el padrón municipal de Vila con su anterior contrato de alquiler. «Menos mal -expresa- porque tengo cáncer de pulmón y necesito el tratamiento de quimio, si no estuviera empadronado, no sé como lo haría», manifiesta.

Padrón en un edificio público

Poder recibir asistencia sanitaria y social es uno de los principales motivos por los que las personas que habitan en sa Joveria necesitan tramitar el empadronamiento.

Desde el Ayuntamiendo de Ibiza indicaron que en el caso de las personas sin hogar o que vivan en infraviviendas con un expediente de intervención abierto en los servicios sociales, tienen que solicitar el padrón en la oficina de Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC), situada en el edificio del Cetis, con su documentación.

En cuanto a los ciudadanos que no tengan un expediente abierto, desde la institución señalan que es necesario que soliciten un informe policial para llevar a cabo una verificación de domicilio y se les pueda empadronar de oficio en el albergue municipal. En ese sentido, ante la carencia de una residencia fija, las instituciones municipales tienen la obligación de registrar a los ciudadanos sin hogar o residentes en infraviviendas en un edificio de propiedad pública.

Suscríbete para seguir leyendo