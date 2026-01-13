Tres tintos que muestran la pluralidad y el carácter de Navarra

La selección reúne seis botellas por 44 euros, frente a un valor real de 65 euros, e incluye Logos Garnacha 2019, Castillo Monjardín Pinot Noir 2019 y Logos Merlot 2019. Tres vinos que ofrecen miradas complementarias de Navarra: la expresividad mediterránea de la garnacha, la finura atlántica del pinot noir y la profundidad estructural del merlot.

La propuesta está pensada para descubrir una denominación capaz de alejarse de los clichés y mostrar perfiles muy distintos, con vinos honestos, bien definidos y fieles a su territorio.

Logos Garnacha 2019: la fuerza del viñedo viejo

Logos Garnacha 2019 es una interpretación clásica de la variedad más emblemática de Navarra. Procede de viñedos viejos de bajo rendimiento, plantados sobre suelos calizos muy pobres, un factor clave para lograr concentración y profundidad.

En nariz aparecen aromas florales y fruta madura, acompañados de sutiles notas de vainilla de su crianza en barrica. En boca es potente y carnoso, con taninos maduros, buena estructura y un final largo y equilibrado.

Detrás está Bodega Escudero, con sede en Grávalos, que trabaja desde hace décadas con una filosofía centrada en el viñedo y la mínima intervención. En su finca La Sarda, bajo el proyecto Logos, cultivan viñas maduras que buscan expresar con fidelidad el carácter de cada variedad.

Castillo Monjardín Pinot Noir 2019: elegancia y frescura en altura

El Castillo Monjardín Pinot Noir 2019 es uno de los tintos más singulares de Navarra. Procede del viñedo El Cerezo, situado a 600 metros de altitud, vendimiado de noche y criado en barrica francesa, lo que da lugar a un vino de perfil elegante, preciso y fresco.

La nariz combina fruta roja fresca, notas herbales y un fondo especiado con recuerdos de pimienta y nuez moscada. En boca es jugoso y fluido, con taninos suaves, buena acidez y un final armonioso.

El vino es obra de Bodegas Castillo de Monjardín, una de las casas históricas de la denominación, reconocida internacionalmente y avalada por las medallas de oro obtenidas por este Pinot Noir en concursos internacionales.

Logos Merlot 2019: estructura y profundidad

Logos Merlot 2019 nace de viñedos maduros cultivados en suelos calizos pobres, con rendimientos muy bajos. La elaboración incluye una maceración larga, superior a 30 días, y crianza en barrica francesa, aportando complejidad y estructura.

En nariz se muestra afrutado, con notas de frutos del bosque, hollejos y especias. En boca es amplio y persistente, con recuerdos de fruta negra y uvas pasas, taninos firmes pero bien integrados y un final largo.

Al igual que la garnacha, forma parte del proyecto Logos de Bodega Escudero, centrado en expresar la identidad varietal desde el viñedo, sin artificios.

