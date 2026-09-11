Sant Antoni invierte más de 754.000 euros en mejorar los centros educativos durante 2026
El Ayuntamiento ha reforzado en los últimos meses el mantenimiento de colegios y 'escoletes' con actuaciones de climatización, pavimentos, sombras, carpintería y acondicionamiento de aulas
El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha destinado durante 2026 un total de 754.575,19 euros a actuaciones de mejora y mantenimiento en los centros educativos del municipio, con especial atención a la puesta a punto de las instalaciones antes del inicio del nuevo curso escolar.
La inversión forma parte del convenio suscrito con la Conselleria d’Educació del Govern balear, mediante el cual se han destinado 1.006.841 euros entre 2024 y 2026 a la mejora de las instalaciones educativas. A esta cantidad se suma una aportación municipal adicional de 100.000 euros durante este año.
Entre las actuaciones ejecutadas figuran trabajos de pintura, sustitución de puertas, toldos y cerramientos de porches, renovación de falsos techos, insonorización de aulas, cambio de persianas y contraventanas, instalación de ventiladores y mejora de pavimentos. También se ha sustituido el suelo de un gimnasio y se ha instalado un pavimento continuo en un parque infantil, además de otras intervenciones destinadas a adecuar y mejorar los espacios de los centros.
Climatización, pistas deportivas y nuevas zonas de sombra
Entre las actuaciones de mayor envergadura destaca la renovación de un sistema de climatización en el CEIP Sant Antoni, así como distintos trabajos de carpintería con lamas de aluminio en los colegios Can Coix, Cervantes y Sant Antoni. También se ha actuado en las pistas deportivas de los CEIP Guillem de Montgrí, Sant Mateu, Santa Agnès y Buscastell, donde se ha renovado el pavimento.
En la fase más reciente del convenio se han instalado además vallados en los CEIP Cervantes, Can Coix y Guillem de Montgrí, así como dos pérgolas de madera en el CEIP Cervantes y otra en la escoleta Can Coix con el objetivo de generar nuevas zonas de sombra. A ello se suma la renovación del pavimento exterior del CEIP Can Coix.
Una brigada específica para mantenimiento
Los trabajos se han reforzado con una brigada integrada por un oficial y dos peones, incorporada mediante el programa ‘SOIB Impulsa’t 2025-2026’. Durante los últimos meses, este equipo ha realizado tareas de mantenimiento y apoyo en los centros educativos, además de atender diferentes peticiones trasladadas por los propios colegios. El Consistorio también ha recurrido a empresas especializadas para completar determinadas actuaciones antes del regreso a las aulas.
El concejal de Mantenimiento de Espacios Públicos, David Márquez, ha destacado que «este convenio nos ha permitido mantener y mejorar progresivamente las instalaciones educativas del municipio, dando respuesta a las necesidades de los centros y contribuyendo a que el alumnado pueda comenzar el nuevo curso en unas instalaciones adecuadas y en las mejores condiciones».
El Ayuntamiento señala que continuará colaborando con los equipos directivos para atender las necesidades que se detecten a lo largo del curso y mantener la mejora progresiva de los centros educativos del municipio.
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